***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.09.2020 17:16
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince ilişkili taraflarla 2019 yılında gerçekleştirilen benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2020 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 03.09.2020 tarihinde hazırlanan ve onaylanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.
2019 yılında Bağlı Ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda San.Tic.A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, hammadde alım, ticari mal alımı, işçilik alım, vb. konulu ticari faaliyetin, SPK'nın 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış maliyeti içindeki payının %10'u aşması ve 2020 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla, konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873165
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
18:057,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0565
|Açılış
|: 7,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
18:058,8072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0533
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
18:05460,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,46
|Açılış
|: 460,76
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
465,64
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|19,36
|61.494.965
|% 10,00
|
|PEKGY
|14,19
|76.198.585
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.485.794
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|34.046.246
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.715.445
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|2.145.780
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.965.910
|% -9,97
|
|ALMAD
|1,36
|4.453.259
|% -8,11
|
|DOGUB
|3,92
|124.019.787
|% -7,98
|
|ETYAT
|1,77
|30.859.596
|% -7,81
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|ASELS
|16,90
|1.422.766.030
|% 1,81
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|FENER
|34,12
|1.004.217.111
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,72
|410.576.036
|% -2,82
|
|KRDMD
|2,97
|601.144.880
|% 1,02
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4326
|7,4392
|% 0,77
|
|Euro
|8,7955
|8,8072
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,8300
|9,8793
|% 0,03
|
|Frank
|8,1316
|8,1806
|% 0,73
|
|Riyal
|1,9767
|1,9867
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-16,66
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,15
|
|B. Petrol
|43,25
|43,25
|-1,18
|
Seans Raporu
18:05
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