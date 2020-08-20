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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.08.2020 18:02
GÜNCEL HABERLER



***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılı karına ilişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 19.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.08.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVOD00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVOD00026 0 0
B Grubu, AVOD, TREAVOD00018 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"(II-14.1) uyarınca hazırlanan ve HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 13.792.671 TL net dönem karı , Vergi Usul Kanunları dikkate alınarak hazırlanan tablolara göre 10.022.459 TL net dönem karı oluşmuştur, net dönem karından ayrılması gereken yasal yedek akçe tutarı 111.574,61 TL ve geçmiş yıl zararları 7.790.966,34 TL düşüldükten sonra net dağıtılabilir dönem karı olan 2.119.917,62 TL oluşmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.08.2020 tarihinde yaptığı toplantıda
ortaklarımızın onayına sunulmuş olup,
2019 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması Genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AVOD 2019 KAR DAGITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 90.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 175.028,26
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi KAR DAĞITIMINDA İMTİYAZ YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 14.681.926 10.145.006,48
4. Vergiler ( - ) 889.255 122.547,91
5. Net Dönem Kârı 13.792.671 10.022.458,57
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 7.790.966,34
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 111.574,61
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.792.671 2.119.917,62
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 13.792.671 2.119.917,62
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870443


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BERA 8,47 31.640.968 % 10,00  
DGGYO 10,67 11.561.552 % 10,00  
MRSHL 135,30 1.402.833 % 10,00  
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Altın Gr. 459 459 6,68  
Cumhuriyet 3.033 3.079 -72,00  
Tam 3.018 3.095 -65,80  
Yarım 1.459 1.497 -31,83  
Çeyrek 732 749 -15,92  
Gümüş.Ons 27,05 27,09 0,36  
Gümüş Gr. 6,41 6,41 0,14  
B. Petrol 44,77 44,77 -0,60  
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