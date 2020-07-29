***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMüşterimiz ve iş ortağımız Sundown Foods USA, Inc. ile her sene Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış olduğumuz, yeni sezon miktarları ve yeni proje toplantımız Covid-19 Pandemisi nedeni ile 21.08.2020 tarihinde şirket merkezimizde (İzmir- Türkiye'de) yapılacaktır.Sn. yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863179BIST