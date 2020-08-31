***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2020 10:01
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2020 /06.01.2020 /03.03.2020 /06.03.2020/04.05.2020/02.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn. Yatırımcılarımızın dikkatine,
Bağlı ortaklığımız Avod Altın bünyesinde bulanan Çorum Boğazkale' deki maden sahamızda Bakır cevherleşmesinin yanısıra, bulunan "Mangan" cevherimiz için çalışmalara başlanmıştır.
Tüm izinler tamamlamış olup, cevherin üretimi safhasına geçilmiştir. Üretim planlaması yapılan cevherin 45-60 günlük bir süreçte satışa geçilmesi düşünülmektedir.
Gelişmelerden siz değerli yatırımcılarımıza bilgi verilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871725
BIST
14:211.088
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -12,62
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.087
14:217,3550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:218,7791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0778
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7791
En Düşük
8,6730
14:21464,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,41
|Açılış
|: 464,73
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:20
|SEKUR
|7,92
|7.197.792
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.189.395
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|5.906.310
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.189.903
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.931.982
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,12
|788.835.343
|% 0,97
|
|GUSGR
|6,29
|439.573.844
|% -2,48
|
|FENER
|25,80
|369.704.341
|% 4,79
|
|GARAN
|6,83
|360.958.942
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,78
|326.788.881
|% -2,73
|
|KRDMD
|3,12
|788.835.343
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,78
|326.788.881
|% -2,73
|
|ZOREN
|2,80
|197.078.505
|% 0,72
|
|GUSGR
|6,29
|439.573.844
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,17
|208.347.097
|% 3,26
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3502
|7,3532
|% 0,27
|
|Euro
|8,7706
|8,7795
|% 0,90
|
|Sterlin
|9,7690
|9,8180
|% 0,07
|
|Frank
|8,1039
|8,1527
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% 0,23
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|1,53
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|3,22
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,01
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,11
|
|B. Petrol
|46,28
|46,28
|0,47
|
Seans Raporu
14:20
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14:35
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