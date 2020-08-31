***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2020 /06.01.2020 /03.03.2020 /06.03.2020/04.05.2020/02.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Yatırımcılarımızın dikkatine,Bağlı ortaklığımız Avod Altın bünyesinde bulanan Çorum Boğazkale' deki maden sahamızda Bakır cevherleşmesinin yanısıra, bulunan "Mangan" cevherimiz için çalışmalara başlanmıştır.Tüm izinler tamamlamış olup, cevherin üretimi safhasına geçilmiştir. Üretim planlaması yapılan cevherin 45-60 günlük bir süreçte satışa geçilmesi düşünülmektedir.Gelişmelerden siz değerli yatırımcılarımıza bilgi verilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871725BIST