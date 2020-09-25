***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda San. Tic. A. Ş. Hollanda da ki distribütörümüzden, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yüklenmek üzere, 1.223.000 Euro tutarında sipariş alınmıştır.Sayın yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876697BIST