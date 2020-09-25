***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2020 15:07
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda San. Tic. A. Ş. Hollanda da ki distribütörümüzden, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yüklenmek üzere, 1.223.000 Euro tutarında sipariş alınmıştır.
Sayın yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876697
BIST
16:231.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 10,56
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
16:237,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
16:238,8940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0092
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
16:23455,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,38
|Açılış
|: 455,57
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler16:21
|MRSHL
|380,60
|29.377.023
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.623.472
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.193.627
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.757.846
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|ARMDA
|66,00
|33.797.420
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.079.112
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|152.869.600
|% -9,88
|
|ETILR
|3,29
|822.855
|% -9,86
|
|GARAN
|7,19
|2.771.295.690
|% 2,57
|
|SISE
|7,07
|1.526.003.172
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,31
|608.556.644
|% 0,91
|
|HURGZ
|1,99
|455.663.311
|% -9,55
|
|AVOD
|5,17
|453.973.882
|% 7,04
|
|GARAN
|7,19
|2.771.295.690
|% 2,57
|
|SISE
|7,07
|1.526.003.172
|% 3,51
|
|HURGZ
|1,99
|455.663.311
|% -9,55
|
|EKGYO
|1,75
|329.799.732
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,31
|608.556.644
|% 0,91
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6302
|7,6398
|% 0,19
|
|Euro
|8,8793
|8,8904
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,6769
|9,7254
|% -0,11
|
|Frank
|8,1830
|8,2323
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0278
|2,0379
|% 0,04
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-6,67
|
|Altın Gr.
|455
|456
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.084
|-6,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|-3,97
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|-1,92
|
|Çeyrek
|733
|750
|-0,96
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,58
|5,58
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|-0,32
|