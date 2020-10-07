***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2020 10:12
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda San.Tic. A.Ş.(Hasat) bünyesinde yer alan, İzmir İli, Seferihisar İlçesi,195 Ada 19 Parsel 107.184 m2 yüzölçümlü arsamızın içindeki 39.000 m2 imarlı arsamızın, kat karşılığı verilmek üzere görüşmelerin başlanmasına ve Hasat Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Burak Kızak'ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878950
BIST
13:031.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,59
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:037,8538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0560
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
13:039,2356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0835
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
13:03476,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,85
|Açılış
|: 476,67
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:03
|VKING
|6,71
|3.882.308
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.850.962
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.871
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.706.750
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,03
|1.003.256.697
|% -1,13
|
|ODAS
|3,39
|980.479.451
|% 3,67
|
|ASELS
|18,59
|476.316.676
|% 0,27
|
|SISE
|6,85
|363.189.703
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,44
|329.465.486
|% -0,86
|
|ODAS
|3,39
|980.479.451
|% 3,67
|
|GARAN
|7,03
|1.003.256.697
|% -1,13
|
|CEMAS
|1,91
|232.027.930
|% 3,80
|
|ZOREN
|2,72
|328.287.054
|% 2,26
|
|YGYO
|1,07
|113.254.811
|% 7,00
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8489
|7,8538
|% 0,72
|
|Euro
|9,2297
|9,2356
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,0817
|10,1323
|% 0,75
|
|Frank
|8,5170
|8,5684
|% 0,68
|
|Riyal
|2,0865
|2,0969
|% 0,69
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,74
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.136
|3.214
|-11,60
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|-5,61
|
|Çeyrek
|760
|777
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,94
|41,94
|-0,71
|