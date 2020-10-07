***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda San.Tic. A.Ş.(Hasat) bünyesinde yer alan, İzmir İli, Seferihisar İlçesi,195 Ada 19 Parsel 107.184 m2 yüzölçümlü arsamızın içindeki 39.000 m2 imarlı arsamızın, kat karşılığı verilmek üzere görüşmelerin başlanmasına ve Hasat Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Burak Kızak'ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878950BIST