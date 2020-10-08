***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2020 11:27
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, yüzde yüz bağlı Ortaklığı olan Avod Altın Madencilik San.Tic. A.Ş. bünyesinde bulunan Çorum Boğazkale'deki bakır madenimizin satışı ve ortaklık konularıyla ilgili, gizlilik sözleşmesi imzalama ve süreci yönetme yetkisi, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nazım Torbaoğlu'na verilmiştir,
Sayın yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879704
BIST
11:471.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,71
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:477,9376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0558
|Açılış
|: 7,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:479,3486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0722
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:47482,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,18
|Açılış
|: 482,74
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:47
|VANGD
|11,11
|2.365.375
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.199.327
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.771.673
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|421.453
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|CRFSA
|24,10
|24.456.419
|% -9,06
|
|SISE
|6,75
|701.679.453
|% 0,90
|
|ASELS
|18,09
|526.172.615
|% -2,53
|
|TKNSA
|9,26
|365.876.329
|% -4,93
|
|GARAN
|6,97
|358.731.481
|% -0,57
|
|ODAS
|3,21
|290.720.991
|% -0,62
|
|YGYO
|1,15
|122.727.941
|% 4,55
|
|SISE
|6,75
|701.679.453
|% 0,90
|
|ODAS
|3,21
|290.720.991
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,68
|137.574.387
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,29
|91.124.168
|% 3,20
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9306
|7,9376
|% 0,71
|
|Euro
|9,3347
|9,3486
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,2543
|10,3057
|% 0,97
|
|Frank
|8,6111
|8,6629
|% 0,58
|
|Riyal
|2,1089
|2,1195
|% 0,64
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,98
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,46
|42,46
|0,47
|