***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, yüzde yüz bağlı Ortaklığı olan Avod Altın Madencilik San.Tic. A.Ş. bünyesinde bulunan Çorum Boğazkale'deki bakır madenimizin satışı ve ortaklık konularıyla ilgili, gizlilik sözleşmesi imzalama ve süreci yönetme yetkisi, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nazım Torbaoğlu'na verilmiştir,Sayın yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879704BIST