***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2020 11:01
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriğiHasat BNO Grup Gıda San.Tic. A.Ş.(Hasat) bünyesinde yer alan, İzmir İli, Seferihisar İlçesi,195 Ada 19 Parsel 107.184 m2 yüzölçümlü arsamızın içindeki 39.000 m2 imarlı kısmı için Birikim İzolasyon Restorasyon İnşaat San.ve Tic.–Süleyman Bozkurt ve MNA Prestij Yapı San.ve Tic. A.Ş şirketleri ile %37 kat karşılığı olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi 24 aydır. Bu anlaşma sonucunda yaklaşık 40 milyon TL gelir beklenmektedir,
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886538
BIST
12:151.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
12:158,4989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0829
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:1510,0720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1077
|Açılış
|: 10,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0720
En Düşük
9,9273
12:15531,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 4,03
|Açılış
|: 531,58
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,96
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:15
|MERKO
|13,02
|181.730.145
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.423.744
|% -9,86
|
|TSKB
|2,14
|477.711.362
|% 0,94
|
|GARAN
|6,92
|456.562.075
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,38
|429.489.252
|% 1,81
|
|ODAS
|3,52
|354.642.255
|% -1,95
|
|SISE
|6,58
|308.626.013
|% -0,75
|
|TSKB
|2,14
|477.711.362
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,38
|429.489.252
|% 1,81
|
|ODAS
|3,52
|354.642.255
|% -1,95
|
|SKBNK
|1,85
|178.927.070
|% 1,65
|
|EKGYO
|1,78
|152.409.695
|% 0,00
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4919
|8,4989
|% 0,99
|
|Euro
|10,0619
|10,0720
|% 1,08
|
|Sterlin
|11,1057
|11,1614
|% 0,69
|
|Frank
|9,3737
|9,4302
|% 1,16
|
|Riyal
|2,2595
|2,2709
|% 1,01
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-1,32
|
|Altın Gr.
|532
|532
|4,10
|
|Cumhuriyet
|3.511
|3.564
|38,00
|
|Tam
|3.505
|3.593
|47,02
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|22,74
|
|Çeyrek
|850
|869
|11,37
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,02
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|-0,62
|