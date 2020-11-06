***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/10/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiHasat BNO Grup Gıda San.Tic. A.Ş.(Hasat) bünyesinde yer alan, İzmir İli, Seferihisar İlçesi,195 Ada 19 Parsel 107.184 m2 yüzölçümlü arsamızın içindeki 39.000 m2 imarlı kısmı için Birikim İzolasyon Restorasyon İnşaat San.ve Tic.–Süleyman Bozkurt ve MNA Prestij Yapı San.ve Tic. A.Ş şirketleri ile %37 kat karşılığı olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi 24 aydır. Bu anlaşma sonucunda yaklaşık 40 milyon TL gelir beklenmektedir,Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886538BIST