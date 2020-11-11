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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.11.2020 13:17
GÜNCEL HABERLER



***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, İzmir Menderes Belediye'sinden ihale usulü ile 18.06.2020 tarihinde satın alındığı 3 ada 49 parsel deki 60.000 m2 taşınmaz, İzmir Adnan Menderes Havaalanına çok yakın mesafede olması nedeni ile kiralama amaçlı depolama alanı ve antrepo yapılabilmesi için imar planı çalışmalarına başlatılacaktır.
Sayın yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887927


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Altın Gr. 478 478 -13,05  
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Tam 3.179 3.261 -102,70  
Yarım 1.536 1.577 -49,68  
Çeyrek 771 789 -24,84  
Gümüş.Ons 24,13 24,17 0,03  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 -0,15  
B. Petrol 44,76 44,76 1,15  
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