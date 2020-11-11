***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2020 13:17
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, İzmir Menderes Belediye'sinden ihale usulü ile 18.06.2020 tarihinde satın alındığı 3 ada 49 parsel deki 60.000 m2 taşınmaz, İzmir Adnan Menderes Havaalanına çok yakın mesafede olması nedeni ile kiralama amaçlı depolama alanı ve antrepo yapılabilmesi için imar planı çalışmalarına başlatılacaktır.
Sayın yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887927
BIST
16:011.277
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 33,81
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.278
En Düşük
1.248
16:017,8910
En Yüksek
|Değişim
|: -3,25%
|| -0,2650
|Açılış
|: 7,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8719
16:019,2871
En Yüksek
|Değişim
|: -3,60%
|| -0,3472
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,2690
16:01475,49
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -15,54
|Açılış
|: 475,49
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
474,88
BIST En Aktif Hisseler15:59
|KLGYO
|2,55
|104.810.349
|% 25,42
|
|MARTI
|3,19
|31.849.523
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|53.773.437
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|55.977.362
|% 10,00
|
|SEKUR
|12,10
|5.848.513
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.062.538
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.295.699
|% -9,98
|
|FRIGO
|21,16
|260.028
|% -9,96
|
|ARTI
|6,88
|2.305.402
|% -9,95
|
|AVHOL
|5,32
|713.693
|% -9,68
|
|GARAN
|8,35
|6.329.013.017
|% 7,60
|
|THYAO
|11,48
|2.045.182.071
|% -0,17
|
|KRDMD
|3,92
|2.043.441.961
|% 5,09
|
|HALKB
|5,50
|1.998.426.316
|% 7,00
|
|VAKBN
|4,67
|1.647.351.201
|% 7,36
|
|GARAN
|8,35
|6.329.013.017
|% 7,60
|
|YKBNK
|2,80
|1.417.801.832
|% 9,80
|
|KRDMD
|3,92
|2.043.441.961
|% 5,09
|
|HALKB
|5,50
|1.998.426.316
|% 7,00
|
|VAKBN
|4,67
|1.647.351.201
|% 7,36
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8900
|7,8923
|% -3,23
|
|Euro
|9,2788
|9,2927
|% -3,55
|
|Sterlin
|10,4581
|10,5105
|% -2,91
|
|Frank
|8,6042
|8,6560
|% -3,01
|
|Riyal
|2,1071
|2,1177
|% -2,79
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-2,07
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-13,05
|
|Cumhuriyet
|3.184
|3.232
|-113,00
|
|Tam
|3.179
|3.261
|-102,70
|
|Yarım
|1.536
|1.577
|-49,68
|
|Çeyrek
|771
|789
|-24,84
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,15
|
|B. Petrol
|44,76
|44,76
|1,15
|
Seans Raporu
15:59
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16:11XU100
Endeks 1, 274 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 34, 987.00 milyon TL de
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16:10BUCIM
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 991, 672 adet işlem
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16:07KCHOL
Yüzde 5.42 oranında artışla 17.70 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 762, 793 adet işlem
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16:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, ARCLK, TAVHL
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16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 6 artarak (% 2.91 ) 1, 152