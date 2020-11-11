***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, İzmir Menderes Belediye'sinden ihale usulü ile 18.06.2020 tarihinde satın alındığı 3 ada 49 parsel deki 60.000 m2 taşınmaz, İzmir Adnan Menderes Havaalanına çok yakın mesafede olması nedeni ile kiralama amaçlı depolama alanı ve antrepo yapılabilmesi için imar planı çalışmalarına başlatılacaktır.Sayın yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887927BIST