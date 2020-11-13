***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 09:22
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2020 / 10.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çorum Boğazkale'de bulunan 200712071 ruhsat numaralı bakır madenimizin satış ve ortaklık konularıyla ilgili 20.10.2020 tarihinde KAP açıklaması ile durusu yapılan, Demir Export A.Ş. şirketi ile imzalamış olduğumuz gizlilik sözleşmesi sona erdirilmiş olup, Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. şirketi ile Gizlilik Sözleşmesi imzalanmıştır.
Sayın yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888323
BIST
12:531.290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 18,08
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.291
En Düşük
1.273
12:537,6119
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0769
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
12:539,0141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0837
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:53461,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,00
|Açılış
|: 461,90
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:53
|SEYKM
|13,97
|13.196.273
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|45.109.184
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.974.910
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.275.370
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|67.826.355
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|GARAN
|8,77
|2.037.907.011
|% 1,62
|
|KRDMD
|4,32
|1.958.646.768
|% 4,10
|
|AKBNK
|6,29
|687.940.114
|% 0,80
|
|PETKM
|4,75
|639.668.346
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,83
|614.749.687
|% 2,17
|
|KRDMD
|4,32
|1.958.646.768
|% 4,10
|
|GARAN
|8,77
|2.037.907.011
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,83
|614.749.687
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,90
|330.421.542
|% 1,06
|
|ODAS
|3,64
|513.252.079
|% -0,82
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6076
|7,6119
|% -1,00
|
|Euro
|9,0016
|9,0141
|% -0,92
|
|Sterlin
|10,0454
|10,0957
|% -0,15
|
|Frank
|8,3365
|8,3868
|% -0,39
|
|Riyal
|2,0333
|2,0435
|% -0,56
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|4,53
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|-30,54
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-14,77
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|-0,45
|