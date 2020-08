***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNAZIM TORBAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.06.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı AVOD A.Ş. Bağlı Ortaklıklarında(Hasat/Avod Altın) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-İzmir İstek Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı- Ege Yem Gıda ve Tarım Ürn.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 7.57 A ve B Grubu Bağımsız Üye DeğilBURAK KIZAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 14.06.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Genel Müdür Avod A.Ş.Bağlı Ortaklıklarında (Hasat/ Avod Altın) Yönetim Kurulu Başkanı, NABA Yapı İnşaat San.Tic.A.Ş.'nde ve İzmir İstek Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Evet 5.9 A ve B Grubu Bağımsız Üye DeğilBarış Kızak Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.05.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi / Fabrika Müdürü Hasat BNO A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi-İzmir İstek Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiRİFAT KAMAŞAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 09.02.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yöntim Kurulu Üyesi - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/635817 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetim Komite Üyesi/Riskin Erken Saptama Komite ÜyesiERSAN NAMYETER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 20.08.2020 İcrada Görevli Değil - MSS Lojistik Ltd.Şti. Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853506 Değerlendirildi Hayır Denetim Komite Başkanı/Riskin Erken Saptama Komite Başkanı/Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBurak Kızak Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Genel Müdür Avod A.Ş. Bağlı Ortaklıklarında(Hasat/Avod Altın) Yönetim Kurulu Başkanı-NABA Yapı İnşaat San.Tic.A.Ş.'nde Ve İzmir İstek Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş'nde Yönetim Kurulu Başkan YardımcılığıBarış Kızak Fabrika Müdürü Diğer Yönetim Kurulu Üyesi / Fabrika Müdürü Hasat BNO A.Ş. ve İzmir İstek Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiGanimet Sevgili Mali İşler Müdürü Muhasebeci Mali İşler Müdürü / Yatırımcı İlişikiler Bl.Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Yaş Sebze Meyve (kurutulmuş domates) üretimi ve Toptan Ticareti 44389800 24229300 TRY 71,96 Bağlı OrtaklıkBega Dış Ticaret A.Ş. Yurt içinde ve Dışında satılması yasak olmayan her türlü malın ticaretini yapmak 50000 25500 TRY 51 Hasat A.Ş. aracılığı ile dolaylı ortaklıkAvod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticare A.Ş. Bakır Madenciliği 200000 200000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871855BIST