***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.08.2020 18:17
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 27.08.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda,
1- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ersan Namyeter'in (Bağımsız Üye), üyeliğine ise Rıfat Kamaşak (Bağımsız Üye) seçilmesine,
2- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Rıfat Kamaşak, üyeliklerine ise Barış Kızak(Yönetim Kurulu Üyesi) ve Özlem Efecan (Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi/Muhasebe Müdürü) seçilmesine,
3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Ersan Namyeter, üyeliklerine ise, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Kamaşak, Mali işler Müdürü Ganimet Sevgili, Üretim Müdürü Yelin Moral ve Kalite Güvence Müdürü Ufuk Arıkan'ın seçilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871457
BIST
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|OZRDN
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|720.791
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|12.291.112
|% 10,00
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|KLGYO
|5,83
|44.251.029
|% 10,00
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|GYHOL
|24,20
|8.385.469
|% 10,00
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|KENT
|448,90
|4.100.702
|% 10,00
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|BMELK
|5,31
|1.413.758
|% -10,00
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|DGGYO
|11,62
|42.226.506
|% -8,29
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|DMSAS
|5,52
|175.749.807
|% -7,07
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|PRKME
|4,30
|199.980.704
|% -6,52
|
|MNDRS
|3,10
|31.718.500
|% -4,91
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|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 1,30
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|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,15
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% -0,48
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|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 9,80
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|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,69
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|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,97
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3544
|7,3567
|% -0,08
|
|Euro
|8,6946
|8,7182
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,7051
|9,7538
|% 0,05
|
|Frank
|8,0775
|8,1262
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% 0,04
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-23,56
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|Altın Gr.
|456
|456
|-6,36
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,13
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|B. Petrol
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|45,70
|-0,46
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