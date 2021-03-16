***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.03.2021 14:15
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine,
HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,
bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918424
BIST
15:371.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 16,05
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
15:377,4821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0506
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
15:378,9327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0556
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9228
15:37416,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,65
|Açılış
|: 416,87
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler15:37
|ULAS
|5,17
|9.498.906
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.114.895
|% 9,99
|
|FROTO
|208,40
|1.052.270.555
|% 9,97
|
|TRILC
|21,42
|33.801.831
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|763.254
|% 9,96
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|AYEN
|7,59
|64.474.368
|% -6,87
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|LINK
|45,20
|41.370.572
|% -6,07
|
|GRNYO
|3,42
|14.082.354
|% -6,04
|
|GARAN
|8,93
|1.126.898.998
|% 2,41
|
|KOZAL
|126,00
|1.077.262.126
|% 2,02
|
|FROTO
|208,40
|1.052.270.555
|% 9,97
|
|OTKAR
|454,20
|888.500.673
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,74
|658.102.203
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,26
|301.237.669
|% 1,35
|
|GARAN
|8,93
|1.126.898.998
|% 2,41
|
|GSRAY
|4,23
|471.534.149
|% 7,09
|
|TSKB
|1,71
|162.658.917
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,74
|658.102.203
|% 1,98
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4796
|7,4821
|% -0,67
|
|Euro
|8,9272
|8,9327
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,3495
|10,4014
|% -0,90
|
|Frank
|8,0464
|8,0949
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9905
|2,0005
|% -0,61
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,31
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|-29,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|-29,26
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-14,15
|
|Çeyrek
|669
|684
|-7,08
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,11
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|-1,00
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:47TOASO
Yüzde 4.32 oranında artışla 39.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 102 adet işlem
-
15:46VESBE
Yüzde 9.16 oranında artışla 57.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 616, 014 adet işlem
-
15:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, KOZAL, KRDMD
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 13 artarak (% 0.75 ) 1, 367
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, ACSEL, BRMEN, UMPAS, TRILC, BJKAS, ULAS, BLCYT, SANKO, VAKKO