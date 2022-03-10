***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.03.2022 16:17
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009064
BIST
16:162.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -12,40
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
16:1614,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,2726
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
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14,9211
En Düşük
14,6097
16:1616,6433
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,3892
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
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16,6433
En Düşük
16,1888
16:16960,09
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 21,45
|Açılış
|: 960,09
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
960,47
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler16:13
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.838
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|114.521.057
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.319.091
|% 9,92
|
|SKTAS
|3,08
|20.697.626
|% -6,38
|
|OZKGY
|7,38
|47.478.348
|% -6,23
|
|OZKGY
|7,38
|47.478.348
|% -6,23
|
|NTHOL
|9,12
|72.136.142
|% -5,88
|
|SASA
|53,35
|1.963.535.867
|% -4,39
|
|KRDMD
|14,91
|3.963.484.629
|% 4,05
|
|THYAO
|25,82
|2.963.699.722
|% -1,22
|
|SASA
|53,35
|1.963.535.867
|% -4,39
|
|TUPRS
|201,40
|1.721.743.229
|% 2,76
|
|EREGL
|34,12
|1.496.437.186
|% 0,77
|
|KRDMD
|14,91
|3.963.484.629
|% 4,05
|
|DOHOL
|3,11
|617.653.696
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,13
|411.194.313
|% -2,29
|
|ODAS
|1,45
|234.016.851
|% -2,68
|
|YKBNK
|3,70
|474.744.840
|% -1,07
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8961
|14,9113
|% 1,79
|
|Euro
|16,5730
|16,6148
|% 2,22
|
|Sterlin
|19,5283
|19,6263
|% 1,49
|
|Frank
|15,9986
|16,0949
|% 1,64
|
|Riyal
|3,9515
|3,9713
|% 1,57
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.007
|14,91
|
|Altın Gr.
|958
|958
|19,20
|
|Cumhuriyet
|6.334
|6.430
|135,00
|
|Tam
|6.301
|6.463
|152,44
|
|Yarım
|3.046
|3.127
|73,74
|
|Çeyrek
|1.528
|1.563
|36,86
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,31
|0,19
|
|B. Petrol
|115
|115
|3,80
|
Seans Raporu
16:13
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16:27EDIP
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 672 adet işlem
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16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 08 kaybederek (% -0.61 ) 2, 276
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16:26XU100
Endeks 2, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 28, 711.00 milyon TL de
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16:26BAGFS
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 964, 420 adet işlem
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16:25HEKTS
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 14.16 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 513, 536 adet işlem