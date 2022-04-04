***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
04.04.2022 16:50
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 7.maddesi değiştirilmiş olup söz konusu değişiklik 31 mart 2022 tarih 10549 sayılı
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Son değişikliği içeren esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 31/03/2022 31/03/2022 10549
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015468
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 59,72
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.311
En Düşük
2.264
18:0514,7077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0242
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
18:0516,1862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0317
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
18:05914,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,90
|Açılış
|: 914,04
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|88,00
|202.182.000
|% 10,00
|
|AYGAZ
|30,26
|123.816.036
|% 9,96
|
|GEREL
|4,79
|39.522.816
|% 9,86
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|AKSA
|45,32
|168.036.213
|% 4,47
|
|DOBUR
|60,00
|3.571.649
|% -4,76
|
|AKSUE
|28,36
|12.396.184
|% -3,80
|
|EDIP
|3,47
|8.877.165
|% -3,07
|
|ISFIN
|3,66
|323.461.079
|% -2,92
|
|ATSYH
|19,30
|2.708.588
|% -2,53
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 1,60
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|ASELS
|25,34
|2.557.276.103
|% 2,26
|
|EREGL
|34,38
|2.217.337.723
|% 3,18
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|PETKM
|9,72
|1.949.532.622
|% 3,40
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6959
|14,7071
|% 0,16
|
|Euro
|16,1642
|16,1862
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,2268
|19,3232
|% 0,15
|
|Frank
|15,8222
|15,9175
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9072
|3,9268
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|8,10
|
|Altın Gr.
|915
|915
|6,20
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,55
|
Seans Raporu
18:05
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