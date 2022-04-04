***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 7.maddesi değiştirilmiş olup söz konusu değişiklik 31 mart 2022 tarih 10549 sayılıTürkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Son değişikliği içeren esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 31/03/2022 31/03/2022 10549http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015468BIST