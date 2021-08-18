***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 18:29
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar
30.06.2021 Tarihli Faaliyet Raporumuz Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959089
BIST
16:471.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,46
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:478,5228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0748
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:479,9889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0740
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:47488,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,90
|Açılış
|: 488,56
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:45
|DMSAS
|8,04
|113.855.590
|% 17,03
|
|PENTA
|90,40
|15.860.414
|% 16,95
|
|DOBUR
|23,28
|2.662.678
|% 14,23
|
|KTSKR
|52,55
|92.070.049
|% 12,67
|
|ESCAR
|20,24
|91.639.320
|% 10,78
|
|BRYAT
|383,00
|105.481.048
|% -7,82
|
|VAKKO
|10,56
|37.781.957
|% -7,29
|
|ALKIM
|15,54
|113.499.497
|% -6,83
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.644.668
|% -6,67
|
|GARAN
|9,28
|734.300.248
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,71
|585.384.878
|% -4,10
|
|SISE
|8,70
|490.897.428
|% 0,93
|
|THYAO
|12,25
|480.717.186
|% 0,00
|
|EREGL
|18,54
|459.345.499
|% -2,68
|
|EKGYO
|1,86
|371.725.310
|% 1,09
|
|ODAS
|1,41
|149.742.244
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|233.770.824
|% -1,54
|
|GARAN
|9,28
|734.300.248
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,71
|585.384.878
|% -4,10
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5207
|8,5261
|% 0,92
|
|Euro
|9,9810
|9,9875
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,6283
|11,6866
|% 0,36
|
|Frank
|9,2541
|9,3098
|% 0,83
|
|Riyal
|2,2668
|2,2782
|% 0,92
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,39
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|12,00
|
|Tam
|3.229
|3.311
|12,24
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|5,92
|
|Çeyrek
|783
|801
|2,96
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,02
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|-1,75
|
Seans Raporu
16:45
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16:58ALARK
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 082, 477 adet işlem
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16:56XU100
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16:53KRDMB
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16:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, DOHOL, KCHOL