***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
25.02.2022 18:14
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2021 - 31/12/2021 döneminine ait Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004652
BIST
17:591.957
En Yüksek
|Değişim
|: 5,70%
|| 105,46
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
17:5913,9051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1179
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
17:5915,6805
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,1650
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
17:59843,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -11,81
|Açılış
|: 843,49
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TURGG
|178,20
|20.393.575
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.059.443
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.583.290
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,90
|3.907.284
|% -4,02
|
|KLGYO
|0,90
|174.850.102
|% -2,17
|
|ANHYT
|13,89
|9.759.833
|% -1,91
|
|IHEVA
|1,09
|27.227.609
|% -1,80
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|THYAO
|27,28
|6.508.962.493
|% 7,91
|
|EREGL
|31,32
|3.143.729.938
|% 7,70
|
|KRDMD
|11,38
|1.783.350.696
|% 7,87
|
|GARAN
|11,39
|1.571.093.497
|% 3,45
|
|YKBNK
|3,69
|1.184.571.738
|% 4,53
|
|YKBNK
|3,69
|1.184.571.738
|% 4,53
|
|EKGYO
|2,06
|622.921.495
|% 3,52
|
|THYAO
|27,28
|6.508.962.493
|% 7,91
|
|KLGYO
|0,90
|174.850.102
|% -2,17
|
|HUNER
|2,70
|478.979.170
|% 1,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8852
|13,9035
|% -0,85
|
|Euro
|15,6690
|15,6910
|% -0,98
|
|Sterlin
|18,5182
|18,6111
|% -1,04
|
|Frank
|14,9102
|15,0001
|% -1,19
|
|Riyal
|3,6885
|3,7070
|% -0,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-12,99
|
|Altın Gr.
|842
|843
|-12,73
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,92
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,55
|94,55
|-0,87
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
-
17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem