***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 4.828 958.784 -11.930.691 13.403.840 -218.386 421.408 4.415.023 -743.007 51.311.799 32.089.753 83.401.552Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 -52.861 -52.861 -52.861Düzeltmelerden Sonraki Tutar45.000.000 4.828 958.784 -11.930.691 13.403.840 -218.386 421.408 4.362.162 -743.007 51.258.938 32.089.753 83.348.691Transferler30 -73.316 -669.691 743.007 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -248.570 -4.642.599 -4.891.169 -22.598 -4.913.767Dönem Karı (Zararı)30 -4.642.599 -4.642.599 -22.598 -4.665.197Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 -248.570 -248.570 -248.570Sermaye Arttırımı30 45.000.000 45.000.000 45.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -50.334.090 -600.311 -50.934.401 -50.934.401Kar Payları30 -668.294 -668.294Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 3 3 3Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232Düzeltmelerden Sonraki Tutar90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232Transferler30 -38.149 -5.242.910 5.242.910 -38.149 -38.149Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 4.830.152 -75.401 13.792.671 18.547.422 2.893.407 21.440.829Dönem Karı (Zararı)30 13.792.671 13.792.671 2.893.407 16.686.078Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 4.830.152 -75.401 4.754.751 4.754.751Kar Payları30 -616.780 -616.780Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 57.694 57.694 57.694Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.476.951 -22.185.792Dönem Karı (Zararı)16.686.078 -5.265.508Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.686.078 -5.265.508Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.680.644 -35.107Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 3.204.934 2.345.541Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-10.948.759 -52.861Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35 34.800 -52.861Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35 -10.983.559Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 345.123 1.285.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -289.455 1.285.241Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 634.578Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 17.152.395 -241.508Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -35.781 -336.615Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34,36 17.188.176 95.107Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-536.683Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler14 -536.683Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler39 1.379.025 -3.371.520Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 1.084.609Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 1.284Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 1.083.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.709.319 -16.214.760Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.209.789 -2.882.153İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 6.807.404 -1.607.827İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -16.017.193 -1.274.326Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.121.349 -198.912İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -20.049.928 187.117İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -71.421 -386.029Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -21.478.265 -18.003.985Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -8.579.063 -853.309Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 20.726.261 5.655.069İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 20.726.261 5.655.069Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 189.677 201.981Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.819.929 275.102İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 25.553.565 1.226İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 266.364 273.876Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 3.591.771 -165.114İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.648.491 -243.439Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -1.389.939 -114.807Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -258.552 -128.632Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.657.403 -21.515.375Ödenen Temettüler30 -616.780 -668.294Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -174.685Vergi İadeleri (Ödemeleri)39 -388.987 -2.123YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.403.556 -2.765.825Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.368 1.435.759Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 2.368 1.435.759Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.405.924 -4.201.584Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.935.718Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -1.470.206 -4.201.584FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.074.944 22.277.746Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 45.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları57.694 3İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları30 57.694 3Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)30 -25.334.090Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15.965.106 2.611.833Kredilerden Nakit Girişleri45 15.965.106 2.611.833Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.599.303Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -5.599.303Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -1.793.345Ödenen Faiz45 -16.705.096YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.998.451 -2.673.871NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.998.451 -2.673.871DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 3.336.117 6.009.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51 7.334.568 3.336.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 7.334.568 3.336.117Ticari Alacaklar7 26.407.602 17.196.832İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 6.807.404İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 26.407.602 10.389.428Diğer Alacaklar9 26.969.685 6.851.189İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 26.496.724 6.446.796İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 472.961 404.393Stoklar10 83.032.723 61.554.458Peşin Ödenmiş Giderler12 20.249.513 10.549.203İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 20.249.513 10.549.203Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 32.321 4.259Diğer Dönen Varlıklar29 2.414.426 1.023.280ARA TOPLAM166.440.838 100.515.338TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR166.440.838 100.515.338DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 24.949 22.096İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 24.949 22.096Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 46.478.500 35.494.941Maddi Duran Varlıklar14 27.165.541 21.103.960Kullanım Hakkı Varlıkları20 4.515.978Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 21.823.040 21.320.448Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 21.823.040 21.320.448Peşin Ödenmiş Giderler12 1.013.904 2.135.151İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 111.126İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.013.904 2.024.025Ertelenmiş Vergi Varlığı39 3.560.111 3.947.435Diğer Duran Varlıklar29 13.342 14.549TOPLAM DURAN VARLIKLAR104.595.365 84.038.580TOPLAM VARLIKLAR271.036.203 184.553.918KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar45 42.591.006 34.074.909İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar45 42.591.006 34.074.909Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 16.514.033 9.950.083İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 16.514.033 9.950.083Ticari Borçlar7 40.240.569 20.824.573İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 40.240.569 20.824.573Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 879.759 690.082Diğer Borçlar9 51.670.982 25.851.053İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 50.559.926 25.006.361İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.111.056 844.692Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.773.337 181.566İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 3.773.337 181.566Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü39 110.805Kısa Vadeli Karşılıklar25 121.950Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 121.950Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 17.087 95.650ARA TOPLAM155.919.528 91.667.916TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER155.919.528 91.667.916UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45 17.741.434 16.856.375İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45 17.741.434 16.856.375Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.345.892 2.222.003Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.833.264 2.222.003Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 512.628Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 2.353.523 1.833.552Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 141.840TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.440.849 21.053.770TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER178.360.377 112.721.686ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.000.338 40.433.371Ödenmiş Sermaye30 90.000.000 90.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 4.828 4.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 1.016.481 958.787Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -62.264.781 -62.264.781Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 17.691.635 12.936.884Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 17.691.635 12.936.884Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 18.233.992 13.403.840Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -542.357 -466.956Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 309.943 348.092Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -1.550.439 3.692.471Net Dönem Karı veya Zararı30 13.792.671 -5.242.910Kontrol Gücü Olmayan Paylar33.675.488 31.398.861TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.675.826 71.832.232TOPLAM KAYNAKLAR271.036.203 184.553.918Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 178.963.204 140.777.512Satışların Maliyeti31 -145.757.347 -113.832.188TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.205.857 26.945.324BRÜT KAR (ZARAR)33.205.857 26.945.324Genel Yönetim Giderleri33 -10.790.725 -9.755.512Pazarlama Giderleri33 -6.690.655 -5.315.827Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 7.366.945 9.462.896Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -8.950.888 -8.840.764ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.140.534 12.496.117Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 11.605.226 215.763Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -1.284 -59.636TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 34.800 -153.933FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.779.276 12.498.311Finansman Gelirleri36 8.501.153 6.031.103Finansman Giderleri36 -16.705.096 -26.737.074SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.575.333 -8.207.660Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-889.255 2.942.152Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 -499.792 -367.227Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 -389.463 3.309.379SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.686.078 -5.265.508DÖNEM KARI (ZARARI)16.686.078 -5.265.508Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.893.407 -22.598Ana Ortaklık Payları13.792.671 -5.242.910Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(zarar) 40 0,00150000 -0,00060000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.264.038 -248.570Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14 5.366.835Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)37 542.357 -310.713Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler39 -645.154 62.143Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi39 -536.683Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi39 -108.471 62.143Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.264.038 -248.570TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.950.116 -5.514.078Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.893.407 -22.598Ana Ortaklık Payları19.056.709 -5.491.480http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916595BIST