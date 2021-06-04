***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826Transferler30 118 13.792.671 -13.792.671 118 118Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)320.113 320.113 -18.032.965 -17.712.852Dönem Karı (Zararı)39 320.113 320.113 -18.032.965 -17.712.852Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 17.470.265 17.470.265 17.470.265Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 310.061 29.712.497 320.113 76.790.834 15.642.523 92.433.357Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 421.636 29.600.804 -3.902.788 72.613.448 17.451.576 90.065.024Transferler30 32.691 -3.935.479 3.902.788Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.843.401 -5.843.401 -5.843.401Dönem Karı (Zararı)39 -5.843.401 -5.843.401 47.410 -5.795.991Kar Payları30 -831.440 -831.440Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 454.327 25.665.325 -5.843.401 66.770.047 16.667.546 83.437.593Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.415.859 4.900.961Dönem Karı (Zararı)-5.795.991 428.774Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.795.991 428.774Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.998.437 12.857.753Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17 718.070 909.213Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-287.845 -63.625Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35 -287.845 -63.625Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler447.856 658.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 447.856 536.519Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 121.950Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.759.663 6.572.689Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34,36 -2.418.727 -687.312Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34,36 5.178.390 7.260.001Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler39 -1.637.757 2.285.466Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.550 2.495.541Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.550 1.931.987Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 563.554İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.348.115 -7.021.474Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.906.047 -6.328.016İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 373.112İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.532.935 -6.328.016Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.680.104 6.376.495İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 11.481.022 6.929.061İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -800.918 -552.566Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 3.763.334 9.330.669Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -5.988.491 -14.659.379Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.710.458 3.271.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -7.710.458 3.271.432Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 325.395 296.068Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.009.984 -2.717.227İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 5.230.806 -2.223.596İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -220.822 -493.631Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -1.759.534 -3.117.983İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler121.734 526.467Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 123.614 486.679Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -1.880 39.788Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.550.561 6.265.053Ödenen Temettüler30 -831.440 -616.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -239.098Vergi İadeleri (Ödemeleri)39 696.738 -508.214YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-467.234 -7.197.163Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.160 2.700.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 8.160 2.700.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-475.394 -9.897.163Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -214.043 -9.665.077Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,19 -261.351 -232.086FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-344.472 6.942.430Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.945.889 14.003.220Kredilerden Nakit Girişleri45 6.945.889 14.003.220Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.500.829 385.461Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -4.500.829 385.461Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -81.403 -600.870Ödenen Faiz36 -2.961.684 -6.845.381Alınan Faiz36 253.555YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.604.153 4.646.228NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.604.153 4.646.228DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.672.804 7.334.568DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.276.957 11.980.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 12.276.957 8.672.804Ticari Alacaklar7 23.187.793 24.640.823İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 373.112İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 23.187.793 24.267.711Diğer Alacaklar9 2.077.791 12.762.034İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 925.890 12.406.912İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.151.901 355.122Stoklar10 96.025.213 99.788.547Peşin Ödenmiş Giderler12 45.390.897 39.253.204İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 45.390.897 39.253.204Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 2.841 699.579Diğer Dönen Varlıklar29 1.970.648 2.094.262ARA TOPLAM180.932.140 187.911.253TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR180.932.140 187.911.253DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 34.969 30.830İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 34.969 30.830Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 62.554.000 62.554.000Maddi Duran Varlıklar14 30.195.965 30.701.017Kullanım Hakkı Varlıkları20 734.387 797.225Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 23.166.801 22.911.035Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 23.166.801 22.911.035Peşin Ödenmiş Giderler12 613.514 762.716İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 613.514 762.716Diğer Duran Varlıklar29 13.342 13.342TOPLAM DURAN VARLIKLAR117.312.978 117.770.165TOPLAM VARLIKLAR298.245.118 305.681.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar45 57.241.391 60.599.339İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar45 57.241.391 60.599.339Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 28.344.216 21.461.165İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 28.344.216 21.461.165Ticari Borçlar7 42.423.143 47.998.298İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 42.423.143 47.998.298Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.179.548 854.153Diğer Borçlar9 10.168.867 60.158.883İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 8.861.934 58.631.128İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.306.933 1.527.755Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 501.587 2.261.121İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 501.587 2.261.121Kısa Vadeli Karşılıklar25 735.177 735.177Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 735.177 735.177Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 33.579 35.459ARA TOPLAM140.627.508 194.103.595TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER140.627.508 194.103.595UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45 15.098.753 16.241.634İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45 15.098.753 16.241.634Diğer Borçlar9 55.000.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 55.000.000Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.376.632 2.928.776Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 2.864.004 2.416.148Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 512.628 512.628Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 704.632 2.342.389TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.180.017 21.512.799TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER214.807.525 215.616.394ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.770.047 72.613.448Ödenmiş Sermaye30 90.000.000 90.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 4.828 4.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 1.016.481 1.016.481Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -62.264.781 -62.264.781Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 17.737.268 17.737.268Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 17.737.268 17.737.268Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 18.233.992 18.233.992Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -496.724 -496.724Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 454.327 421.636Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 25.665.325 29.600.804Net Dönem Karı veya Zararı39 -5.843.401 -3.902.788Kontrol Gücü Olmayan Paylar16.667.546 17.451.576TOPLAM ÖZKAYNAKLAR83.437.593 90.065.024TOPLAM KAYNAKLAR298.245.118 305.681.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 43.039.700 58.223.427Satışların Maliyeti31 -35.756.983 -45.653.385TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.282.717 12.570.042Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)7.282.717 12.570.042Genel Yönetim Giderleri33 -3.015.169 -3.765.212Pazarlama Giderleri33 -1.717.474 -1.555.806Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 4.411.601 3.483.154Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -6.652.337 -4.705.156ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)309.338 6.027.022Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 46.400 2.020.066TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -22.681 -63.625FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)333.057 7.983.463Finansman Gelirleri36 253.555 1.171.449Finansman Giderleri36 -8.020.361 -6.845.381SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.433.749 2.309.531Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.637.758 -1.880.757Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 -714.463Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 1.637.758 -1.166.294SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.795.991 428.774DÖNEM KARI (ZARARI)-5.795.991 428.774Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar47.410 108.661Ana Ortaklık Payları-5.843.401 320.113Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00060000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.795.991 428.774Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar47.410 108.661Ana Ortaklık Payları-5.843.401 320.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940227BIST