***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2021 18:29
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826
Transferler
30 111.693 13.680.978 -13.792.671
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.325.958 -2.325.958 -18.109.440 -20.435.398
Dönem Karı (Zararı)
39 -2.325.958 -2.325.958 -18.109.440 -20.435.398
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 17.470.265 17.470.265 17.470.265
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 421.636 29.600.804 -2.325.958 74.144.645 15.566.048 89.710.693
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 421.636 29.600.804 3.902.788 72.613.448 17.451.576 90.065.024
Transferler
30 32.691 -3.935.479 3.902.788
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.046.573 -10.046.573 -10.046.573
Dönem Karı (Zararı)
39 -10.046.573 -10.046.573 -570.147 -10.616.720
Kar Payları
30 -831.440 -831.440
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24.542 24.542 24.542
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 454.327 25.689.867 -10.046.573 62.591.417 16.049.989 78.641.406
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.016.170 247.754
Dönem Karı (Zararı)
-10.616.720 -2.293.772
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.616.720 -2.293.772
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.446.401 14.097.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 1.441.295 1.886.755
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-287.845 -6.825.255
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35 -287.845 -165.255
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.660.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
992.978 252.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 992.978 130.088
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 121.950
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.204.633 11.987.757
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 -2.954.478 -687.312
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36,36 8.159.111 12.675.069
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 -903.110 1.405.215
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.550 5.391.184
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.550 1.931.987
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 3.459.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.298.081 -11.087.392
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.867.936 3.058.535
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 373.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.494.824 3.058.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.958.680 3.891.025
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 11.437.495 3.830.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -478.815 60.336
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 6.104.083 11.615.094
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -9.592.145 -21.991.877
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.563.077 -2.496.408
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.563.077 -2.496.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 440.185 63.202
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.520.532 -2.993.762
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 10.641.058 -2.388.408
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -120.526 -605.354
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -2.246.639 -3.555.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-191.474 1.322.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -156.015 1.358.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -35.459 -36.411
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.127.762 716.530
Ödenen Temettüler
30 -831.440 -616.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 148.004
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 719.848
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.981.920 -7.980.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.160 2.723.209
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 8.160 2.723.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.990.080 -10.703.654
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -631.534 -10.358.123
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,19 -1.358.546 -345.531
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.410.450 12.928.117
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.973.624 25.560.578
Kredilerden Nakit Girişleri
45 5.973.624 25.560.578
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.460.233 820.773
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -10.460.233 820.773
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -162.807 -1.184.933
Ödenen Faiz
36 -6.060.303 -12.268.301
Alınan Faiz
36 299.269
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLA