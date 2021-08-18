***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826Transferler30 111.693 13.680.978 -13.792.671Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.325.958 -2.325.958 -18.109.440 -20.435.398Dönem Karı (Zararı)39 -2.325.958 -2.325.958 -18.109.440 -20.435.398Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 17.470.265 17.470.265 17.470.265Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 421.636 29.600.804 -2.325.958 74.144.645 15.566.048 89.710.693Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 421.636 29.600.804 3.902.788 72.613.448 17.451.576 90.065.024Transferler30 32.691 -3.935.479 3.902.788Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.046.573 -10.046.573 -10.046.573Dönem Karı (Zararı)39 -10.046.573 -10.046.573 -570.147 -10.616.720Kar Payları30 -831.440 -831.440Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24.542 24.542 24.542Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 454.327 25.689.867 -10.046.573 62.591.417 16.049.989 78.641.406Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.016.170 247.754Dönem Karı (Zararı)-10.616.720 -2.293.772Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-10.616.720 -2.293.772Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.446.401 14.097.694Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17 1.441.295 1.886.755Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-287.845 -6.825.255Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35 -287.845 -165.255Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-6.660.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler992.978 252.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 992.978 130.088Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 121.950Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.204.633 11.987.757Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34,36 -2.954.478 -687.312Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler36,36 8.159.111 12.675.069Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler39 -903.110 1.405.215Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.550 5.391.184Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.550 1.931.987Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 3.459.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.298.081 -11.087.392Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.867.936 3.058.535İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 373.112İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 2.494.824 3.058.535Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.958.680 3.891.025İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 11.437.495 3.830.689İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -478.815 60.336Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 6.104.083 11.615.094Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -9.592.145 -21.991.877Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.563.077 -2.496.408İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.563.077 -2.496.408Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 440.185 63.202Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.520.532 -2.993.762İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 10.641.058 -2.388.408İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -120.526 -605.354Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -2.246.639 -3.555.231İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-191.474 1.322.030Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -156.015 1.358.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -35.459 -36.411Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.127.762 716.530Ödenen Temettüler30 -831.440 -616.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 148.004Vergi İadeleri (Ödemeleri)39 719.848YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.981.920 -7.980.445Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.160 2.723.209Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 8.160 2.723.209Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.990.080 -10.703.654Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -631.534 -10.358.123Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,19 -1.358.546 -345.531FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.410.450 12.928.117Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.973.624 25.560.578Kredilerden Nakit Girişleri45 5.973.624 25.560.578Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.460.233 820.773Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -10.460.233 820.773Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -162.807 -1.184.933Ödenen Faiz36 -6.060.303 -12.268.301Alınan Faiz36 299.269YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLA