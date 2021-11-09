***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.647.521 -493.503Dönem Karı (Zararı)-5.783.546 -8.989.546Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.783.546 -8.989.546Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.514.504 20.366.421Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17 2.162.746 2.875.097Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler438.938 -6.680.879Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35 438.938 -20.879Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-6.660.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.838.654 1.044.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.838.654 308.919Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler613.227Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 121.950Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.254.417 22.202.714Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34,36 -2.847.685 -687.312Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34,36 11.102.102 22.890.026Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.366.835Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-5.366.835Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler39 -1.178.701 853.748Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.550 5.438.480Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.550 2.001.577Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 3.436.903İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.973.898 -11.591.985Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.323.831 4.746.269İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -904.035 -600.245İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.419.796 5.346.514Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.953.507 3.460.900İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 11.393.489 3.382.841İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -439.982 78.059Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -5.363.385 -17.450.678Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -8.211.478 -12.648.352Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-79.826 7.382.350İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -79.826 7.382.350Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 1.396.389 260.713Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.642.909 4.965.426İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 18.189.576 5.367.539İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.453.333 -402.113Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -2.167.654 -3.012.792İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-872.733 704.179Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -830.326 -307.069Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -42.407 1.011.248Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.704.856 -215.110Ödenen Temettüler30 -831.440 -616.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 338.387Vergi İadeleri (Ödemeleri)39 774.105YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.432.977 -3.818.519Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.160 3.084.919Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 8.160 3.084.919Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.441.137 -6.903.438Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.108.872 -5.946.434Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,19 -2.332.265 -957.004FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.719.798 3.559.142Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.238.898 26.395.996Kredilerden Nakit Girişleri45 6.238.898 26.395.996Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.205.430 493.793Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -7.205.430 493.793Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -245.569 -1.229.375Ödenen Faiz36 -8.934.286 -22.101.272Alınan Faiz36 426.589YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.494.746 -752.880NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.494.746 -752.880DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.672.804 7.334.568DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.167.550 6.581.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826Transferler30 111.693 13.680.978 -13.792.671Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.998.415 -8.998.415 -18.132.757 -27.131.172Dönem Karı (Zararı)39 -8.998.415 -8.998.415 -18.132.757 -27.131.172Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 17.470.265 17.470.265 17.470.265Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 421.636 29.600.804 -8.998.415 67.472.188 15.542.731 83.014.919Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 421.636 29.600.804 -3.902.788 72.613.448 17.451.576 90.065.024Transferler30 32.691 -3.935.479 -3.902.788Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.861.139 -5.861.139 -5.861.139Dönem Karı (Zararı)39 -5.861.139 -5.861.139 77.593 -5.783.546Kar Payları30 -831.440 -831.440Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24.542 24.542 24.542Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 454.327 25.689.867 -5.861.139 66.776.851 16.697.729 83.474.580Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 14.167.550 8.672.804Ticari Alacaklar7 28.946.812 24.640.823İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.277.147 373.112İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 27.669.665 24.267.711Diğer Alacaklar9 1.802.215 12.762.034İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.013.423 12.406.912İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 788.792 355.122Stoklar10 105.151.932 99.788.547Peşin Ödenmiş Giderler12 47.329.550 39.253.204İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 47.329.550 39.253.204Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 699.579Diğer Dönen Varlıklar29 2.924.588 2.094.262ARA TOPLAM200.322.647 187.911.253TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR200.322.647 187.911.253DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 37.142 30.830İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 37.142 30.830Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 62.554.000 62.554.000Maddi Duran Varlıklar14 29.664.718 30.701.017Kullanım Hakkı Varlıkları20 684.562 797.225Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 25.226.063 22.911.035Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 25.226.063 22.911.035Peşin Ödenmiş Giderler12 897.848 762.716İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 897.848 762.716Diğer Duran Varlıklar29 13.342 13.342TOPLAM DURAN VARLIKLAR119.077.675 117.770.165TOPLAM VARLIKLAR319.400.322 305.681.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar45 59.323.390 60.599.339İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar45 59.323.390 60.599.339Banka Kredileri45 59.246.524Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar45 76.866Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 27.587.400 21.461.165İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 27.587.400 21.461.165Banka Kredileri27.237.824Kiralama İşlemlerinden Borçlar349.576Ticari Borçlar7 49.840.719 47.998.298İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 49.840.719 47.998.298Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 2.250.542 854.153Diğer Borçlar9 24.801.792 60.158.883İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 21.820.704 58.631.128İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.981.088 1.527.755Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 93.467 2.261.121İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 93.467 2.261.121Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü49.984Kısa Vadeli Karşılıklar25 735.177 735.177Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 735.177 735.177Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 35.459ARA TOPLAM164.682.471 194.103.595TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER164.682.471 194.103.595UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45 10.312.153 16.241.634İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45 10.312.153 16.241.634Banka Kredileri45 9.816.856Kiralama İşlemlerinden Borçlar495.297Diğer Borçlar9 55.000.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 55.000.000Uzun Vadeli Karşılıklar25 4.767.430 2.928.776Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 4.254.802 2.416.148Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 512.628 512.628Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 1.163.688 2.342.389TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.243.271 21.512.799TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER235.925.742 215.616.394ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.776.851 72.613.448Ödenmiş Sermaye30 90.000.000 90.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 4.828 4.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 1.016.481 1.016.481Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30 -62.264.781 -62.264.781Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 17.737.268 17.737.268Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 17.737.268 17.737.268Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 18.233.992 18.233.992Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -496.724 -496.724Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 454.327 421.636Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 25.689.867 29.600.804Net Dönem Karı veya Zararı39 -5.861.139 -3.902.788Kontrol Gücü Olmayan Paylar16.697.729 17.451.576TOPLAM ÖZKAYNAKLAR83.474.580 90.065.024TOPLAM KAYNAKLAR319.400.322 305.681.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 142.679.450 143.863.877 51.667.554 41.557.057Satışların Maliyeti31 -111.914.404 -116.663.130 -36.772.171 -32.453.999TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.765.046 27.200.747 14.895.383 9.103.058BRÜT KAR (ZARAR)30.765.046 27.200.747 14.895.383 9.103.058Genel Yönetim Giderleri33 -10.157.678 -7.994.966 -3.935.638 -2.880.229Pazarlama Giderleri33 -6.730.915 -4.749.498 -2.306.017 -1.485.269Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 7.503.951 6.645.066 1.507.510 1.976.662Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -11.311.698 -11.945.295 -2.035.868 -5.264.321ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.068.706 9.156.054 8.125.370 1.449.901Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 260.611 2.184.967 118.646 109.100TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -51.993 -20.879 -1.441 144.376FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.277.324 11.320.142 8.242.575 1.703.377Finansman Gelirleri36 426.589 3.507.462 127.320 907.009Finansman Giderleri36 -17.497.135 -22.101.272 -3.643.288 -9.832.971SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.793.222 -7.273.668 4.726.607 -7.222.585Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.009.676 -1.715.878 106.567 526.811Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 -169.024 -79.000 -169.024 164.989Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 1.178.700 -1.636.878 275.591 361.822SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.783.546 -8.989.546 4.833.174 -6.695.774DÖNEM KARI (ZARARI)-5.783.546 -8.989.546 4.833.174 -6.695.774Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar77.593 8.869 647.740 -23.317Ana Ortaklık Payları-5.861.139 -8.998.415 4.185.434 -6.672.457Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAayacaklarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.783.546 -8.989.546 4.833.174 -6.695.774Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar77.593 8.869 647.740 -23.317Ana Ortaklık Payları-5.861.139 -8.998.415 4.185.434 -6.672.457http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976351BIST