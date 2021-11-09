***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 18:12
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.647.521 -493.503
Dönem Karı (Zararı)
-5.783.546 -8.989.546
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.783.546 -8.989.546
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.514.504 20.366.421
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 2.162.746 2.875.097
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
438.938 -6.680.879
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35 438.938 -20.879
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.660.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.838.654 1.044.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.838.654 308.919
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
613.227
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 121.950
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.254.417 22.202.714
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 -2.847.685 -687.312
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 11.102.102 22.890.026
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.366.835
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.366.835
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 -1.178.701 853.748
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.550 5.438.480
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.550 2.001.577
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 3.436.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.973.898 -11.591.985
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.323.831 4.746.269
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -904.035 -600.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.419.796 5.346.514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.953.507 3.460.900
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 11.393.489 3.382.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -439.982 78.059
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -5.363.385 -17.450.678
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -8.211.478 -12.648.352
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.826 7.382.350
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -79.826 7.382.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.396.389 260.713
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.642.909 4.965.426
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 18.189.576 5.367.539
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.453.333 -402.113
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -2.167.654 -3.012.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-872.733 704.179
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -830.326 -307.069
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -42.407 1.011.248
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.704.856 -215.110
Ödenen Temettüler
30 -831.440 -616.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 338.387
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 774.105
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.432.977 -3.818.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.160 3.084.919
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 8.160 3.084.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.441.137 -6.903.438
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.108.872 -5.946.434
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,19 -2.332.265 -957.004
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.719.798 3.559.142
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.238.898 26.395.996
Kredilerden Nakit Girişleri
45 6.238.898 26.395.996
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.205.430 493.793
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -7.205.430 493.793
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -245.569 -1.229.375
Ödenen Faiz
36 -8.934.286 -22.101.272
Alınan Faiz
36 426.589
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.494.746 -752.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.494.746 -752.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.672.804 7.334.568
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.167.550 6.581.688
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826
Transferler
30 111.693 13.680.978 -13.792.671
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.998.415 -8.998.415 -18.132.757 -27.131.172
Dönem Karı (Zararı)
39 -8.998.415 -8.998.415 -18.132.757 -27.131.172
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 17.470.265 17.470.265 17.470.265
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 421.636 29.600.804 -8.998.415 67.472.188 15.542.731 83.014.919
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 421.636 29.600.804 -3.902.788 72.613.448 17.451.576 90.065.024
Transferler
30 32.691 -3.935.479 -3.902.788
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.861.139 -5.861.139 -5.861.139
Dönem Karı (Zararı)
39 -5.861.139 -5.861.139 77.593 -5.783.546
Kar Payları
30 -831.440 -831.440
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24.542 24.542 24.542
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 454.327 25.689.867 -5.861.139 66.776.851 16.697.729 83.474.580
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 14.167.550 8.672.804
Ticari Alacaklar
7 28.946.812 24.640.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.277.147 373.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 27.669.665 24.267.711
Diğer Alacaklar
9 1.802.215 12.762.034
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.013.423 12.406.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 788.792 355.122
Stoklar
10 105.151.932 99.788.547
Peşin Ödenmiş Giderler
12 47.329.550 39.253.204
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 47.329.550 39.253.204
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 699.579
Diğer Dönen Varlıklar
29 2.924.588 2.094.262
ARA TOPLAM
200.322.647 187.911.253
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
200.322.647 187.911.253
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9 37.142 30.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 37.142 30.830
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 62.554.000 62.554.000
Maddi Duran Varlıklar
14 29.664.718 30.701.017
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 684.562 797.225
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 25.226.063 22.911.035
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 25.226.063 22.911.035
Peşin Ödenmiş Giderler
12 897.848 762.716
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 897.848 762.716
Diğer Duran Varlıklar
29 13.342 13.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
119.077.675 117.770.165
TOPLAM VARLIKLAR
319.400.322 305.681.418
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 59.323.390 60.599.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 59.323.390 60.599.339
Banka Kredileri
45 59.246.524
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 76.866
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 27.587.400 21.461.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 27.587.400 21.461.165
Banka Kredileri
27.237.824
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
349.576
Ticari Borçlar
7 49.840.719 47.998.298
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 49.840.719 47.998.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.250.542 854.153
Diğer Borçlar
9 24.801.792 60.158.883
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 21.820.704 58.631.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.981.088 1.527.755
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 93.467 2.261.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 93.467 2.261.121
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
49.984
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 735.177 735.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 735.177 735.177
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 35.459
ARA TOPLAM
164.682.471 194.103.595
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.682.471 194.103.595
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 10.312.153 16.241.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 10.312.153 16.241.634
Banka Kredileri
45 9.816.856
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
495.297
Diğer Borçlar
9 55.000.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 55.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.767.430 2.928.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.254.802 2.416.148
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 512.628 512.628
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 1.163.688 2.342.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.243.271 21.512.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
235.925.742 215.616.394
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.776.851 72.613.448
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.828 4.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.016.481 1.016.481
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -62.264.781 -62.264.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.737.268 17.737.268
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17.737.268 17.737.268
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 18.233.992 18.233.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -496.724 -496.724
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 454.327 421.636
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 25.689.867 29.600.804
Net Dönem Karı veya Zararı
39 -5.861.139 -3.902.788
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.697.729 17.451.576
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.474.580 90.065.024
TOPLAM KAYNAKLAR
319.400.322 305.681.418
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 142.679.450 143.863.877 51.667.554 41.557.057
Satışların Maliyeti
31 -111.914.404 -116.663.130 -36.772.171 -32.453.999
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.765.046 27.200.747 14.895.383 9.103.058
BRÜT KAR (ZARAR)
30.765.046 27.200.747 14.895.383 9.103.058
Genel Yönetim Giderleri
33 -10.157.678 -7.994.966 -3.935.638 -2.880.229
Pazarlama Giderleri
33 -6.730.915 -4.749.498 -2.306.017 -1.485.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 7.503.951 6.645.066 1.507.510 1.976.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -11.311.698 -11.945.295 -2.035.868 -5.264.321
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.068.706 9.156.054 8.125.370 1.449.901
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 260.611 2.184.967 118.646 109.100
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -51.993 -20.879 -1.441 144.376
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.277.324 11.320.142 8.242.575 1.703.377
Finansman Gelirleri
36 426.589 3.507.462 127.320 907.009
Finansman Giderleri
36 -17.497.135 -22.101.272 -3.643.288 -9.832.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.793.222 -7.273.668 4.726.607 -7.222.585
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.009.676 -1.715.878 106.567 526.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -169.024 -79.000 -169.024 164.989
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 1.178.700 -1.636.878 275.591 361.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.783.546 -8.989.546 4.833.174 -6.695.774
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.783.546 -8.989.546 4.833.174 -6.695.774
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77.593 8.869 647.740 -23.317
Ana Ortaklık Payları
-5.861.139 -8.998.415 4.185.434 -6.672.457
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAayacaklar
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.783.546 -8.989.546 4.833.174 -6.695.774
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77.593 8.869 647.740 -23.317
Ana Ortaklık Payları
-5.861.139 -8.998.415 4.185.434 -6.672.457
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976351
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