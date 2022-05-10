***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 421.636 29.600.804 -3.902.788 72.613.448 17.451.576 90.065.024Düzeltmelerden Sonraki Tutar90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 421.636 29.600.804 -3.902.788 72.613.448 17.451.576 90.065.024Transferler30 32.691 -3.935.479 3.902.788Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -5.843.401 -5.843.401 -5.843.401Dönem Karı (Zararı)30 -5.843.401 -5.843.401 47.410 -5.795.991Kar Payları30 -831.440 -831.440Dönem Sonu Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 454.327 25.665.325 -5.843.401 66.770.047 16.667.546 83.437.593Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler90.000.000 4.828 1.016.481 18.233.992 -469.518 454.327 18.245.086 21.778.286 149.263.482 27.369.054 176.632.536Düzeltmelerden Sonraki Tutar90.000.000 4.828 1.016.481 18.233.992 -469.518 454.327 18.245.086 21.778.286 149.263.482 27.369.054 176.632.536Transferler30 21.778.286 -21.778.286Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 3.715.537 3.715.537 805.295 4.520.832Dönem Karı (Zararı)30 3.715.537 3.715.537 805.295 4.520.832Sermaye Arttırımı30 180.000.000 180.000.000 180.000.000Kar Payları30 -1.032.420 -1.032.420Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 126.061 126.061 126.061Dönem Sonu Bakiyeler270.000.000 4.828 1.142.542 18.233.992 -469.518 454.327 40.023.372 3.715.537 333.105.080 27.141.929 360.247.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.385.391 4.415.859Dönem Karı (Zararı)4.520.832 -5.795.991Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.520.832 -5.795.991Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.113.904 1.998.437Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17 799.277 718.070Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler35 -287.845Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35 -287.845Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 1.237.591 447.856Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.237.591 447.856Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34,36 11.569.385 2.759.663Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34,36 -283.024 -2.418.727Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34,36 11.852.409 5.178.390Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler39 -2.335.849 -1.637.757Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14,2 -2.156.500 -1.550Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -2.156.500 -1.550İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.980.148 8.348.115Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)45 -3.720.090Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 4.567.979 3.906.047İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -216.067 373.112İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 4.784.046 3.532.935Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.691.341 10.680.104İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -3.569.181 11.481.022İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -122.160 -800.918Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -6.316.692 3.763.334Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -14.225.521 -5.988.491Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 5.066.662 -7.710.458İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 5.066.662 -7.710.458Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 973.666 325.395Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -6.435.573 5.009.984İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -5.818.916 5.230.806İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -616.657 -220.822Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -1.414.309 -1.759.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -3.784.929 121.734Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -3.784.929 123.614Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -1.880Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.345.412 4.550.561Ödenen Temettüler30 -1.032.420 -831.440Vergi İadeleri (Ödemeleri)39 -7.559 696.738YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.615.837 -467.234Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 6.568.458 8.160Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 6.568.458 8.160Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,19 -22.184.295 -475.394Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -21.691.391 -214.043Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -492.904 -261.351FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI85.093.689 -344.472Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 180.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 180.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri45 15.133.977 6.945.889Kredilerden Nakit Girişleri45 15.133.977 6.945.889Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -98.682.845 -4.500.829Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 -98.682.845 -4.500.829Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları45 85.881 -81.403Ödenen Faiz36 -11.852.409 -2.961.684Alınan Faiz36 283.024 253.555Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 126.061YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.092.461 3.604.153NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.092.461 3.604.153DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.895.067 8.672.804DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ61.987.528 12.276.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 61.987.528 8.895.067Finansal Yatırımlar45 3.720.090Ticari Alacaklar7 57.974.680 62.542.659İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.064.245 1.848.178İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 55.910.435 60.694.481Diğer Alacaklar9 5.199.030 1.514.695İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.626.610 1.057.429İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 572.420 457.266Stoklar10 113.756.052 107.439.360Peşin Ödenmiş Giderler12 59.674.721 45.378.370İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 59.674.721 45.378.370Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar39 7.559Diğer Dönen Varlıklar29 6.353.949 2.569.020ARA TOPLAM308.673.609 228.339.171TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR308.673.609 228.339.171DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 61.512 54.506İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 61.512 54.506Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 101.195.000 101.195.000Maddi Duran Varlıklar14 47.017.610 30.491.568Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.446.957 1.532.838Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 25.967.142 25.520.123Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17,19 25.967.142 25.520.123Peşin Ödenmiş Giderler12 1.236.550 1.307.380İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.236.550 1.307.380Ertelenmiş Vergi Varlığı39 817.555Diğer Duran Varlıklar29 13.342 13.342TOPLAM DURAN VARLIKLAR177.755.668 160.114.757TOPLAM VARLIKLAR486.429.277 388.453.928KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar45 38.222.045 90.889.160İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar45 38.222.045 90.889.160Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 2.200.267 26.233.890İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45 2.200.267 26.233.890Ticari Borçlar7 74.583.394 69.516.732İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 74.583.394 69.516.732Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 2.303.403 1.329.737Diğer Borçlar9 1.484.902 7.920.475İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 105.598 5.924.514İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.379.304 1.995.961Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 571.872 1.986.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 571.872 1.986.181Kısa Vadeli Karşılıklar25 735.377 735.377Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 735.377 735.377ARA TOPLAM120.101.260 198.611.552TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER120.101.260 198.611.552UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45 1.067.086 7.915.216İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45 1.067.086 7.915.216Diğer Borçlar9 180.000 180.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 180.000 180.000Uzun Vadeli Karşılıklar25 4.833.922 3.596.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 4.321.294 3.083.703Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 512.628 512.628Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39 1.518.294TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.081.008 13.209.841TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER126.182.268 211.821.393ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar333.105.080 149.263.482Ödenmiş Sermaye30 270.000.000 90.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 4.828 4.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 1.142.542 1.016.481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 17.764.474 17.764.474Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 17.764.474 17.764.474Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 18.233.992 18.233.992Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -469.518 -469.518Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 495.343 454.327Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 39.982.356 18.245.086Net Dönem Karı veya Zararı3.715.537 21.778.286Kontrol Gücü Olmayan Paylar27.141.929 27.369.053TOPLAM ÖZKAYNAKLAR360.247.009 176.632.535TOPLAM KAYNAKLAR486.429.277 388.453.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 118.542.496 43.039.700Satışların Maliyeti31 -88.950.327 -35.756.983TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.592.169 7.282.717BRÜT KAR (ZARAR)29.592.169 7.282.717Genel Yönetim Giderleri33 -4.770.031 -3.015.169Pazarlama Giderleri33 -6.073.563 -1.717.474Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 3.214.667 4.411.601Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -7.934.119 -6.652.337ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.029.123 309.338Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 2.721.465 46.400Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -211.700TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -169.097 -22.681FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.369.791 333.057Finansman Gelirleri36 591.279 253.555Finansman Giderleri36 -14.775.868 -8.020.361SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.185.202 -7.433.749Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.335.630 1.637.758Dönem Vergi (Gideri) Geliri39 -220Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri39 2.335.850 1.637.758SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.520.832 -5.795.991DÖNEM KARI (ZARARI)4.520.832 -5.795.991Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar40 805.295 47.410Ana Ortaklık Payları40 3.715.537 -5.843.401Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.520.832 -5.795.991Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar805.295 47.410Ana Ortaklık Payları3.715.537 -5.843.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028748BIST