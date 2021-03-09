***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
09.03.2021 11:52
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Konsolide Finansal Durum Tablosu,Konsolide Kar Veya Zarar Tablosu,Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu,Konsolide Nakit Akış Tablosu ve Finansal Tablo Dipnotları
Değişikliğin Nedeni
Finansal Tablo ve Finansal Tablo Dipnot Başlıklarının sehven denetimden geçmemiş şeklinde yazılmış kısımlarının denetimden geçmiş şeklinde revize edilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
Yayınlandağımız 01.01.2019-31.12.2019 yıllık finansal raporda,
Finansal Tablo ve Finansal Tablo Dipnot Başlıklarının sehven denetimden geçmemiş şeklinde yazılmış kısımları denetimden geçmiş şeklinde revize edilerek tekrar yayınlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur..
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916471
BIST
12:251.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 16,14
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.547
En Düşük
1.535
12:257,6409
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,1115
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6344
12:259,0970
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0990
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0880
12:25418,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 418,40
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler12:25
|TRILC
|13,31
|111.178
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.510.970
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.027.653
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|25.955.540
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,60
|8.245.213
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,59
|102.830.560
|% -8,20
|
|KUTPO
|55,60
|75.467.572
|% -5,60
|
|BJKAS
|4,56
|207.672.901
|% -5,20
|
|YESIL
|128,70
|49.578.451
|% -4,95
|
|THYAO
|15,07
|1.043.667.576
|% 2,87
|
|GARAN
|9,09
|867.704.144
|% 1,00
|
|PETKM
|6,21
|591.359.252
|% -0,32
|
|BIMAS
|69,30
|513.401.208
|% 3,66
|
|SISE
|7,66
|422.682.494
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,41
|273.726.337
|% 1,69
|
|GARAN
|9,09
|867.704.144
|% 1,00
|
|PETKM
|6,21
|591.359.252
|% -0,32
|
|THYAO
|15,07
|1.043.667.576
|% 2,87
|
|SISE
|7,66
|422.682.494
|% 0,92
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6373
|7,6409
|% -1,44
|
|Euro
|9,0902
|9,0970
|% -1,08
|
|Sterlin
|10,5877
|10,6408
|% -0,71
|
|Frank
|8,1510
|8,2001
|% -1,01
|
|Riyal
|2,0320
|2,0422
|% -1,20
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|21,71
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.787
|2.829
|9,00
|
|Tam
|2.772
|2.844
|9,87
|
|Yarım
|1.340
|1.376
|4,77
|
|Çeyrek
|672
|688
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,08
|
|B. Petrol
|68,75
|68,75
|0,51
|