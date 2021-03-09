***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKonsolide Finansal Durum Tablosu,Konsolide Kar Veya Zarar Tablosu,Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu,Konsolide Nakit Akış Tablosu ve Finansal Tablo DipnotlarıDeğişikliğin NedeniFinansal Tablo ve Finansal Tablo Dipnot Başlıklarının sehven denetimden geçmemiş şeklinde yazılmış kısımlarının denetimden geçmiş şeklinde revize edilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalarYayınlandağımız 01.01.2019-31.12.2019 yıllık finansal raporda,Finansal Tablo ve Finansal Tablo Dipnot Başlıklarının sehven denetimden geçmemiş şeklinde yazılmış kısımları denetimden geçmiş şeklinde revize edilerek tekrar yayınlanacaktır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur..Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916471BIST