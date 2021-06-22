***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.06.2021 18:15
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düz
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,50
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
18:058,6587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
18:0510,3487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0146
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
18:05497,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,70
|Açılış
|: 497,46
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,51
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUCLK
|11,33
|38.475.291
|% 10,00
|
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|27.003.284
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.135.128
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.191.621
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|ISGSY
|9,59
|55.193.311
|% -6,80
|
|BOBET
|5,28
|84.549.289
|% -6,55
|
|ESCOM
|5,81
|45.812.963
|% -6,29
|
|EUKYO
|8,41
|7.240.110
|% -6,03
|
|THYAO
|14,60
|1.217.764.000
|% -1,08
|
|GARAN
|8,28
|1.132.280.464
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,11
|1.115.383.659
|% -1,86
|
|KOZAL
|122,40
|797.341.096
|% 0,82
|
|HALKB
|5,25
|720.228.179
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,11
|1.115.383.659
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,18
|303.069.728
|% -0,91
|
|GARAN
|8,28
|1.132.280.464
|% -0,48
|
|HALKB
|5,25
|720.228.179
|% -0,38
|
|THYAO
|14,60
|1.217.764.000
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6534
|8,6587
|% 0,10
|
|Euro
|10,3406
|10,3487
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0396
|12,0999
|% 0,09
|
|Frank
|9,3901
|9,4467
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2986
|2,3102
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|9,60
|
|Altın Gr.
|498
|498
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,16
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,11
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAYLA
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 496, 085 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, TAVHL
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 74 kaybederek (% -0.62 ) 1, 240
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, YESIL, DAGHL, KENT, EUYO, TKURU, VKFYO, CEOEM, DMSAS, OZBAL
-
17:55
CEOEM, OZBAL, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında