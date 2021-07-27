***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 22.06.2021Genel Kurul Tarihi 27.07.2021Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62 Menemen/İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - 27 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,4 - Dilek ve temenniler.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi sebebi ile,Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AVOD2020 A GRUBU ERTELEME TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 AVOD2020 A GRUBU HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi sebebi ile, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952026BIST