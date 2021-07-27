***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.07.2021 16:22
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 22.06.2021
Genel Kurul Tarihi 27.07.2021
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62 Menemen/İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 27 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi sebebi ile,
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AVOD2020 A GRUBU ERTELEME TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 AVOD2020 A GRUBU HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi sebebi ile, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı ertelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952026
BIST