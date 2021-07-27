***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Bilgilendirme DökümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 27.07.2021Genel Kurul Tarihi 24.08.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.08.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres Yıldırım Mah.35.Sokak No:62 Menemen/İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması,3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,4 - 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - 2021 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,11 - 2020 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Genel Kurul İlan ve Gündemi.pdf - İlan MetniEK: 2 2020 Genel Kurul Bilgilendirme NOTLARII.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar27.07.2021 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulunun 27.07.2021 tarih-2021/09 kararı gereğince,24.08.2021 tarihinde saat:14 00 de Şirket merkez adresi olan Yıldırım Mah.35.Sokak No:62 Menemen/İzmir adresinde yapılacaktır.Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin gündeme İlişkin İlan Metni ile Bilgilendirme Dökümanları ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952036BIST