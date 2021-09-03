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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.09.2021 17:05



***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 27.07.2021
Genel Kurul Tarihi 24.08.2021
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62 Menemen/İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 24 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1-Açılış ve yoklama yapıldı.
2-Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak, oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, yazmanlığa Ganimet Sevgili'nin seçilmesi oylamaya sunuldu,oybirliği kabul edildi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, oybirliği kabul edildi.
3-24 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar sırası ile müzakere edildi ve tamamı oy birliği ile kabul edildi.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.09.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AVOD2020 AGRUBU TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 AVOD2020 AGRUBU HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24 Ağustos 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı sı Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.09.2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961753


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Tam 3.208 3.289 27,04  
Yarım 1.551 1.591 13,08  
Çeyrek 778 796 6,54  
Gümüş.Ons 24,71 24,76 0,83  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,23  
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