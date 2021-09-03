***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 27.07.2021Genel Kurul Tarihi 24.08.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.08.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres Yıldırım Mah.35.Sokak No:62 Menemen/İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması,3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,4 - 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - 2021 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,11 - 2020 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Genel Kurul İlan ve Gündemi.pdf - İlan MetniEK: 2 2020 Genel Kurul Bilgilendirme NOTLARII.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1-Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kızak başkanlığında, oy toplama memurluğuna Özlem Efecan 'ın ve Tutanak Yazmanlığına Ganimet Sevgili 'nin getirilmesine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.3-2020 yılı Bağımsız Denetim raporunun özeti okundu ve müzakere edildi.4-2020 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve onaylandı.5-Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.6-Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması önerisi kabul edildi.7-Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.Sn, Rıfat Kamaşak ve Sn Ersan Namyeter bağımsız üye olarak seçilmiştir.8-Yönetim Kurulu üyelerine verilen mevcut huzur hakkı ücretinin %15 artış yapılarak Yönetim Kurulu Başkan ve başkan yardımcısına aylık net 23.805 TL. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 7.935 TL huzur hakkı ödenmesine diğer yönetim kurulu üyesi Barış Kızak ' a bu görevi nedeni ile huzur hakkı ödenmemesine, şirkete yaptığı diğer hizmetlerden dolayı aylık ücret ödenmekte olduğu ve bu şekilde devam edeceği oy birliği ile kabul edildi.9-Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bir yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.10-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.11-2020 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yeralan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel kurula bilgi verildi.12-2020 yılı içerisinde İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.13-2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2021 yılı azami bağış sınırının konsolide cironun binde biri(%0,1) oranında olması kabul edildi.14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, 2020 yılında şirketimiz lehine verilen teminat,rehin ve ipoteklerle ilgili genel kurula bilgi verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 03.09.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AVOD2020 GK TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 AVOD2020 GK HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.09.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961751BIST