***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelelenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 21.03.2022Genel Kurul Tarihi 14.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması,3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,4 - 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen görev süresine göre Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - 2022 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye' başlıklı 7. maddesinin ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması.11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,13 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Şirketin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Genel Kurul İlan ve Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 AVOD Sermaye Maddesi Tadil Metni SPk Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Asgari toplantı nisabı sağlanamamıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AVOD GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 AVOD GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine ertelenmiş olup,"Erteleme Tutanağı" ile "Hazır Bulunanlar Listesi" ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020541BIST