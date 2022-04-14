Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.04.2022 15:54
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bil


***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 21.03.2022
Genel Kurul Tarihi 14.04.2022
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 14 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması
4 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi sebebi ile,

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AVOD A GRUBU ERTELEME TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 AVOD A GRUBU HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
14.04.2022 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelendiği için 2021 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı da ertelenmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020593


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:412.474
Değişim :  0,56% |  13,75
Açılış :  2.481  
Önceki Kapanış :  2.460  
En Yüksek
2.485 En Düşük
2.462
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 15,40 13.988.447 % 10,00  
DAPGM 27,14 130.586.673 % 9,97  
MANAS 22,12 43.150.169 % 9,94  
MMCAS 3,87 1.699.507 % 9,94  
EKGYO 2,96 2.366.629.941 % 9,23  
daha fazla
15:40 Alış Satış %  
Dolar 14,6211 14,6321 % 0,26  
Euro 15,8948 15,9170 % 0,02  
Sterlin 19,1193 19,2151 % 0,18  
Frank 15,5536 15,6473 % 0,03  
Riyal 3,8876 3,9071 % 0,20  
daha fazla
15:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.972 1.972 -5,76  
Altın Gr. 926 927 -1,62  
Cumhuriyet 6.149 6.241 7,00  
Tam 6.108 6.260 -6,47  
Yarım 2.952 3.028 -3,13  
Çeyrek 1.481 1.514 -1,57  
Gümüş.Ons 25,49 25,52 -0,24  
Gümüş Gr. 11,97 11,98 -0,11  
B. Petrol 107 107 -1,62  
Seans Raporu 15:40
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru