***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 14.04.2022Genel Kurul Tarihi 12.05.2022Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62/1Gündem Maddeleri1 - Açılış2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi3 - 12 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,4 - Dilek ve temenniler.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1.Açılış ve yoklama yapıldı.2.Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak, oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, yazmanlığa Ganimet Sevgili'nin seçilmesi oylamaya sunuldu,oybirliği kabul edildi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, oybirliği kabul edildi.3.12 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar sırası ile müzakere edildi ve tamamı oy birliği ile kabul edildi.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 16.05.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AVOD AGRUBU TUTANAK 2021.pdf - TutanakEK: 2 AVOD AGRUBU HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin, 2021 yılı İmtiyazlı Olağan Genel Kurul toplantısı, Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.05.2022 tarihinde tescil edilerek 16.05.2022 tarih ve 10578 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030553BIST