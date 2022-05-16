***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.05.2022 15:31
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 14.04.2022
Genel Kurul Tarihi 12.05.2022
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 12 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1.Açılış ve yoklama yapıldı.
2.Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak, oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, yazmanlığa Ganimet Sevgili'nin seçilmesi oylamaya sunuldu,oybirliği kabul edildi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, oybirliği kabul edildi.
3.12 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar sırası ile müzakere edildi ve tamamı oy birliği ile kabul edildi.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AVOD AGRUBU TUTANAK 2021.pdf - Tutanak
EK: 2 AVOD AGRUBU HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 2021 yılı İmtiyazlı Olağan Genel Kurul toplantısı, Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.05.2022 tarihinde tescil edilerek 16.05.2022 tarih ve 10578 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030553
BIST