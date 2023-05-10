***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelelenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 12.04.2023Genel Kurul Tarihi 10.05.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak görüşülmesi ve onaylanması,3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,4 - 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - 2023 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,11 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,12 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu Kararı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması16 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Genel Kurul Davet ve Gündem.pdf - İlan MetniEK: 2 2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Asgari toplantı nisabı sağlanamamıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 ERTELEME TUTANAK 2022 GK.pdf - TutanakEK: 2 HAZIRUN2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine ertelenmiş olup,"Erteleme Tutanağı" ile "Hazır Bulunanlar Listesi" ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149555BIST