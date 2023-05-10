***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.05.2023 15:28
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelelenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 12.04.2023
Genel Kurul Tarihi 10.05.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
4 - 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - 2023 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
11 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu Kararı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
16 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Genel Kurul Davet ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Asgari toplantı nisabı sağlanamamıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ERTELEME TUTANAK 2022 GK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIRUN2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine ertelenmiş olup,"Erteleme Tutanağı" ile "Hazır Bulunanlar Listesi" ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149555
BIST