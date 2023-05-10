***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.05.2023 15:54
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 12.04.2023
Genel Kurul Tarihi 10.05.2023
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 10 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi sebebi ile
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 A GRUBU 2022 ERTELEME TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 A GRUBU HAZİRUN2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
10.05.2023 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelendiği için 2022 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı da ertelenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149587
BIST