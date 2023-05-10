***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 12.04.2023Genel Kurul Tarihi 10.05.2023Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - 10 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,4 - Dilek ve temenniler.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi sebebi ileGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 A GRUBU 2022 ERTELEME TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 A GRUBU HAZİRUN2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar10.05.2023 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelendiği için 2022 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı da ertelenmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149587BIST