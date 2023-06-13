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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.06.2023 14:52
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bil


***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 yılı imtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 10.05.2023
Genel Kurul Tarihi 08.06.2023
Genel Kurul Saati 16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Yıldırım Mah. 35. Sokak No:62/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 08 Haziran 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve yoklama yapıldı.
2.
Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kızak, oy toplama memurluğuna Özlem Efecan, yazmanlığa Ganimet Sevgili'nin seçilmesi oylamaya sunuldu,oybirliği kabul edildi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, oybirliği kabul edildi.
3.
08 Haziran 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar sırası ile müzakere edildi ve tamamı oy birliği ile kabul edildi.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.06.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AVOD 2022 YILI A GRUBU TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 AVOD A GRUBU 2022 HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin,2022 yılı İmtiyazlı Olağan Genel Kurul toplantısı,Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.06.2023 tarihinde tescil edilerek 13.06.2023 tarih ve 10851 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158290


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Cumhuriyet 9.923 10.071 20,00  
Tam 9.871 10.127 17,11  
Yarım 4.834 4.913 -13,00  
Çeyrek 2.417 2.456 -7,00  
Gümüş.Ons 23,92 23,95 -0,12  
Gümüş Gr. 18,18 18,21 -0,07  
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