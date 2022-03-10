***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsagundem.com internet yayın organında, şirket ortağımız ve şirketimiz aleyhinde 07.03.2022 tarihinde yapılan habere ilişkinMedya Gündem Dijital Yayıncılık Tic.A.Ş. imtiyaz sahibi olduğu Borsa Gündem isimli internet sayfasında yer alan haber ile ilgili, haberi yapan ve yapılmasına onay veren kişi ve kişiler adına Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.Asılsız söylenti, haber ve yorumlara itibar edilmemesi ve gelişmelerin şirketimiz resmi açıklamalarından takip edilmesi gerektiği hususunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009108BIST