***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
10.03.2022 17:47
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
Borsagundem.com internet yayın organında, şirket ortağımız ve şirketimiz aleyhinde 07.03.2022 tarihinde yapılan habere ilişkin
Medya Gündem Dijital Yayıncılık Tic.A.Ş. imtiyaz sahibi olduğu Borsa Gündem isimli internet sayfasında yer alan haber ile ilgili, haberi yapan ve yapılmasına onay veren kişi ve kişiler adına Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.
Asılsız söylenti, haber ve yorumlara itibar edilmemesi ve gelişmelerin şirketimiz resmi açıklamalarından takip edilmesi gerektiği hususunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009108
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