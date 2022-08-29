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***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

29.08.2022 09:13
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıkl


***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Değerli Avod Yatırımcıları
Dün sosyal medyada yer alan birtakım haberler nedeniyle siz değerli yatırımcılarımız bilgilendirme ihtiyacı duyuyoruz.
31.08.2020 Tarihindeki %100 bedelli sermaye artış talebimiz ilişkili taraf alacakları ve Avod Altın Madencilik Enerji İnş. San ve Tic A.Ş.'nin %90 oranındaki hisselerinin Sayın Nazım Torbaoğlu ve Sayın Burak Kızak tarafından 55.000.000,00 TL ( Elli BeşMilyon ) bedelle Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San Tic A.Ş. satışıyla ilgili gerekli değerleme raporunun henüz hazır olmaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmamıştır.
 
06.12.2021 tarihinde ki %200 bedelli sermaye artış başvurusu öncesi ilişkili taraf alacakları,tamamen kapatılmıştır. Avod Altın Madencilik Enerji İnş. San Tic. A.Ş.‘nin hisse satışı kaynaklı 55.000.000,00 TL (Ellibeşmilyon) alacaklarının tamamından Sn Nazım Torbaoğlu ve Sn Burak Kızak yatırımcılarımız ve şirketimiz Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San Tic A.Ş. lehine feragat etmiş ve bununla ilgili gerekli taahhütleri de Sermaye Piyasası Kuruluna yazılı bir şekilde sunmuştur.
 
10.02.2022 tarihinde  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan şirketimizin 180.000.000,00 TL (Yüzseksenmilyon) bedelli sermaye artış talebi, fon kullanım raporundaki her bir ödeme için Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmak kaydıyla, şartlı olarak onaylanmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058764


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ADEL 33,54 42.059.080 % 0,00  
ADESE 1,04 200.666.146 % 0,00  
AEFES 41,50 180.230.302 % 0,00  
AKFGY 3,15 462.784.187 % 0,00  
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Tam 6.802 6.859 -11,00  
Yarım 3.314 3.353 -6,00  
Çeyrek 1.662 1.676 -3,00  
Gümüş.Ons 18,76 18,79 -0,01  
Gümüş Gr. 10,98 11,00 0,00  
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