***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
12.06.2023 15:19
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
Borsagundem.com internet yayın organında, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Nazım Torbaoğlu ve şirketimiz aleyhinde 12.06.2023 tarihinde yapılan asılsız, yalan habere ilişkin, suç duyurusunda bulunulacaktır,
Asılsız söylenti, haber ve yorumlara itibar edilmemesi ve gelişmelerin şirketimiz resmi açıklamalarından takip edilmesi gerektiği hususunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157995
BIST
17:595.589
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -37,51
|Açılış
|: 5.674
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|: 23,6200
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|Önceki Kapanış
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23,4260
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|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
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1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|47,30
|47.461.535
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.310,00
|1.541.076
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|61.603.682
|% 10,00
|
|UZERB
|198,00
|4.439.081
|% 10,00
|
|IMASM
|17,60
|764.439.677
|% 10,00
|
|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|163.157.100
|% -8,75
|
|ATSYH
|46,00
|6.068.263
|% -7,03
|
|RUBNS
|21,42
|151.274.946
|% -4,97
|
|MAGEN
|39,50
|170.505.384
|% -4,40
|
|THYAO
|183,50
|11.450.016.941
|% 3,73
|
|EREGL
|37,90
|5.181.810.111
|% 2,05
|
|TTKOM
|20,10
|3.681.857.752
|% 3,13
|
|TCELL
|37,18
|3.526.287.329
|% -0,43
|
|YKBNK
|11,88
|3.065.168.532
|% -4,04
|
|EKGYO
|7,77
|2.160.225.557
|% -3,24
|
|YKBNK
|11,88
|3.065.168.532
|% -4,04
|
|TTKOM
|20,10
|3.681.857.752
|% 3,13
|
|EREGL
|37,90
|5.181.810.111
|% 2,05
|
|SKBNK
|2,59
|349.302.723
|% -1,52
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6442
|23,6492
|% 1,14
|
|Euro
|25,4434
|25,4761
|% 1,28
|
|Sterlin
|29,4970
|29,6450
|% 0,61
|
|Frank
|25,9053
|26,0614
|% 0,42
|
|Riyal
|6,2883
|6,3198
|% 1,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-4,67
|
|Altın Gr.
|1.486
|1.487
|12,30
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.825
|4.921
|52,00
|
|Çeyrek
|2.413
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,61
|72,61
|-2,18
|
Seans Raporu
17:59
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17:59BNTAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 439, 923 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 81 artarak (% 0.03 ) 6, 283
-
17:58XU100
Endeks 5, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 84, 560.00 milyon TL de
-
17:58PRKME
Yüzde 5.94 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 990 adet işlem
-
17:57IMASM
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 730, 975 adet işlem