***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsagundem.com internet yayın organında, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Nazım Torbaoğlu ve şirketimiz aleyhinde 12.06.2023 tarihinde yapılan asılsız, yalan habere ilişkin, suç duyurusunda bulunulacaktır,Asılsız söylenti, haber ve yorumlara itibar edilmemesi ve gelişmelerin şirketimiz resmi açıklamalarından takip edilmesi gerektiği hususunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157995BIST