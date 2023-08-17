***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteMenemen Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2023 Yılı 2.Dönem Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2023Açıklamalar01.01.2023-30.06.2023 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Menemen Vergi Dairesi' ne verilen (Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş) Gelir Tablomuz ekte pdf dosyasında sunulmuştur.Gelir Tablosu ekenerek tekrar yayınlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186347BIST