***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2023 12:29
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Menemen Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
01.01.2023-30.06.2023 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Menemen Vergi Dairesi' ne verilen (Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş) Gelir Tablomuz ekte pdf dosyasında sunulmuştur.
Gelir Tablosu ekenerek tekrar yayınlanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186347
BIST