***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
28.06.2021 18:11
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince ilişkili taraflarla 2020 yılında gerçekleştirilen benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2021 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 28.06.2021 tarihinde hazırlanan ve onaylanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, 2020 yılında Şirketimiz ile Bağlı Ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Sanayi Ticaret A.Ş arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden hammadde alımları, ticari mal alımı, işçilik alımı vb. konulu ticari faaliyetin, 2020 Finansal Tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının % 10'u aşması ve 2021 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla, konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Hasat BNO Grup Gıda San.Tic. A.Ş.‘nden yapılan alımların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ve şartlar esas alınarak gerçekleştirileceğinden, işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944604
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,61
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
18:058,6850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0793
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6797
18:0510,3808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0857
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3491
18:05497,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,56
|Açılış
|: 497,51
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
496,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|26,40
|48.496.304
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.412.886
|% 10,00
|
|OZBAL
|15,07
|146.736.633
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.196.027
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|3.017.641
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.326.888
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.167.181
|% -9,96
|
|BASCM
|11,52
|269.228
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,27
|12.026.400
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|66.138.426
|% -9,88
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|THYAO
|13,86
|995.167.257
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|SASA
|28,98
|594.584.856
|% -1,16
|
|KRDMD
|6,63
|507.709.148
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% -2,26
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|SKBNK
|1,07
|90.069.930
|% -2,73
|
|AKBNK
|5,33
|437.690.934
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6816
|8,6850
|% -0,90
|
|Euro
|10,3502
|10,3808
|% -0,82
|
|Sterlin
|12,0401
|12,1005
|% -0,76
|
|Frank
|9,4266
|9,4834
|% -0,95
|
|Riyal
|2,3120
|2,3236
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,17
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-3,70
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS