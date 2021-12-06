***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
06.12.2021 18:12
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 300 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak
180.000.000 TL tutarında nakden artışla 270.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 180.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.
İzahnamenin ikinci bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981281
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 16,98
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
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1.928
En Düşük
1.899
18:0513,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 13,8030
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|Önceki Kapanış
|: 13,7450
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13,8712
En Düşük
13,6673
18:0515,5425
En Yüksek
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|: 0,04%
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|Açılış
|: 15,5900
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|Önceki Kapanış
|: 15,5400
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15,6685
En Düşük
15,4431
18:05787,44
En Yüksek
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|: 0,12%
|| 0,91
|Açılış
|: 787,44
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|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.926,00
|6.403.524
|% 10,00
|
|BAGFS
|11,55
|10.517.996
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|199.287
|% 10,00
|
|BASCM
|12,10
|496.198
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|1.053.149
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|276.201.010
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|822.452
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|1.267.518
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|355.933.048
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|64.767.156
|% -9,97
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|THYAO
|18,69
|1.793.632.189
|% 0,86
|
|PETKM
|8,45
|1.322.946.911
|% 3,05
|
|KRDMD
|9,30
|1.278.461.865
|% -0,32
|
|TSKB
|1,63
|639.324.538
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,55
|1.147.907.904
|% 3,20
|
|ODAS
|1,65
|426.429.136
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7460
|13,7477
|% 0,21
|
|Euro
|15,5143
|15,5425
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,1734
|18,2645
|% 0,36
|
|Frank
|14,7996
|14,8888
|% -0,57
|
|Riyal
|3,6547
|3,6730
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-1,78
|
|Altın Gr.
|787
|787
|0,65
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,99
|71,99
|2,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PCILT
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 307 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 28, 507.00 milyon TL de
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17:57TRGYO
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 921 adet işlem
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17:56BIMAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 850, 620 adet işlem
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17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem