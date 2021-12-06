***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 300 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak180.000.000 TL tutarında nakden artışla 270.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 180.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.İzahnamenin üçüncü bölümü ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981283BIST