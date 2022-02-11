***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.02.2022 tarihinde onaylanan izahnamenin 2.bölümü ektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001313BIST