***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDepo İki Katlı İdari Bina Ve TarlasıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü23.200 M²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04.03.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli6.795.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)3,10Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)7,55Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,75Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)22,28İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,67Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04.03.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriMevcut domates stoklarını muhafaza etmek amacı ile soğuk hava depo yatırımı gerçekleştirilecektir,Soğuk hava depo giderleri düşürürülerek karlılığa olumlu etki yapması beklenmektedir.Karşı TarafHasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnş.San.Tic.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğibağlı OrtaklığımızVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa DeğeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası15.12.2021 2021-SPK-021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDünya Grup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Anonim ŞirketiDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar6.795.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz,04.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde mevcut kurutulmuş domates stoklarını muhafaza ettiği soğuk hava depo maliyetlerini minumum seviyeye indirerek karlılığı artırmak amacıyla ihtiyaca uygun Soğuk hava depoları yapmak için bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnş.San.Tic.A.Ş. uhdesinde bulunan Manisa İli Saruhanlı İlçesi Alibeyli Mevkii 23.200 metrekare büyüklüğünde arsa üzerinde bulunan Depo İki Katlı İdari Binası niteliğindeki taşınmazı satın almıştır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007235BIST