***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
04.03.2022 12:53
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Depo İki Katlı İdari Bina Ve Tarlası
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
23.200 M²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.03.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
6.795.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
3,10
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
7,55
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,75
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
22,28
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,67
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04.03.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Mevcut domates stoklarını muhafaza etmek amacı ile soğuk hava depo yatırımı gerçekleştirilecektir,Soğuk hava depo giderleri düşürürülerek karlılığa olumlu etki yapması beklenmektedir.
Karşı Taraf
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnş.San.Tic.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
bağlı Ortaklığımız
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa Değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
15.12.2021 2021-SPK-021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Anonim Şirketi
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
6.795.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz,04.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde mevcut kurutulmuş domates stoklarını muhafaza ettiği soğuk hava depo maliyetlerini minumum seviyeye indirerek karlılığı artırmak amacıyla ihtiyaca uygun Soğuk hava depoları yapmak için bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnş.San.Tic.A.Ş. uhdesinde bulunan Manisa İli Saruhanlı İlçesi Alibeyli Mevkii 23.200 metrekare büyüklüğünde arsa üzerinde bulunan Depo İki Katlı İdari Binası niteliğindeki taşınmazı satın almıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007235
BIST