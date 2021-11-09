***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
09.11.2021 18:09
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Tarla
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir İli Menderes İlçesi Tekeli Mahallesi 3 ada 49 parsel adresinde bulunan 60.000 m2 tarla
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
var
Toplam Satış Bedeli
8.260.000 TL (KDV Dahil)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,45
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%7,78
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,35
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
Satışa konu taşınmaz Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde sınıflandırılmıştır.
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
2,32
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3,51
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.11.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satış likidite yaratmak amacıyla yapılmıştır. Faaliyetlerimize etkisi olumludur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
32.198
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme Sermayesi
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Tayfun Lojistik Liman Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/11/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Dünyagrup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. 10.02.2021 tarihli değerleme raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
10.02.2021 - 2021.SPK.003
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Dünyagrup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
6.900.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihinde aldığı karara istinaden
Şirket aktifine kayıtlı, İzmir ili Menderes İlçesi Tekeli Mahallesi 3 ada 49 parsel adresinde bulunan 60.000 metrekare tarlanın, Tayfun Lojistik Liman Hizmetleri Ticaret A.Ş'ne, 8.260.000.-TL(KDV dahil) bedelle satışı tamamlanmış olup, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiş ve tapu devri 09.11.2021(Bugün) tarihi itibariyle gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976330
BIST