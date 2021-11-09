Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

09.11.2021 18:09
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı


***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Tarla
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir İli Menderes İlçesi Tekeli Mahallesi 3 ada 49 parsel adresinde bulunan 60.000 m2 tarla
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
var
Toplam Satış Bedeli
8.260.000 TL (KDV Dahil)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,45
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%7,78
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,35
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
Satışa konu taşınmaz Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde sınıflandırılmıştır.
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
2,32
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3,51
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.11.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satış likidite yaratmak amacıyla yapılmıştır. Faaliyetlerimize etkisi olumludur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
32.198
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme Sermayesi
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Tayfun Lojistik Liman Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/11/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Dünyagrup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. 10.02.2021 tarihli değerleme raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
10.02.2021 - 2021.SPK.003
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Dünyagrup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
6.900.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihinde aldığı karara istinaden
    
Şirket aktifine kayıtlı, İzmir ili Menderes İlçesi Tekeli Mahallesi 3 ada 49 parsel adresinde bulunan 60.000 metrekare tarlanın, Tayfun Lojistik Liman Hizmetleri Ticaret A.Ş'ne, 8.260.000.-TL(KDV dahil)  bedelle satışı tamamlanmış olup, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiş ve tapu devri 09.11.2021(Bugün) tarihi itibariyle gerçekleşmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976330


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.616
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.612  
Önceki Kapanış :  1.616  
En Yüksek
1.631 En Düşük
1.605
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SUMAS 94,05 622.342 % 10,00  
TSPOR 6,18 28.121.188 % 9,96  
DOBUR 84,55 18.029.949 % 9,95  
PRKAB 30,16 245.948.810 % 8,02  
GSDDE 4,24 43.762.886 % 7,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,7466 9,7490 % 0,17  
Euro 11,2890 11,3035 % 0,09  
Sterlin 13,1619 13,2279 % 0,07  
Frank 10,6298 10,6939 % -0,06  
Riyal 2,5895 2,6025 % 0,17  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.826 -6,62  
Altın Gr. 572 572 -1,25  
Cumhuriyet 3.783 3.840 13,00  
Tam 3.760 3.854 9,11  
Yarım 1.817 1.865 4,40  
Çeyrek 912 932 2,21  
Gümüş.Ons 24,29 24,33 -0,02  
Gümüş Gr. 7,61 7,63 0,02  
B. Petrol 85,23 85,23 0,45  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru