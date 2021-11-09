***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTarlaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİzmir İli Menderes İlçesi Tekeli Mahallesi 3 ada 49 parsel adresinde bulunan 60.000 m2 tarlaSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/11/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?varToplam Satış Bedeli8.260.000 TL (KDV Dahil)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%1,45Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%7,78Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,35Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)Satışa konu taşınmaz Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde sınıflandırılmıştır.Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)2,32İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%3,51Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih09.11.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış likidite yaratmak amacıyla yapılmıştır. Faaliyetlerimize etkisi olumludur.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı32.198Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme SermayesiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafTayfun Lojistik Liman Hizmetleri Ticaret Anonim ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/11/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDünyagrup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. 10.02.2021 tarihli değerleme raporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası10.02.2021 - 2021.SPK.003Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDünyagrup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar6.900.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihinde aldığı karara istinadenŞirket aktifine kayıtlı, İzmir ili Menderes İlçesi Tekeli Mahallesi 3 ada 49 parsel adresinde bulunan 60.000 metrekare tarlanın, Tayfun Lojistik Liman Hizmetleri Ticaret A.Ş'ne, 8.260.000.-TL(KDV dahil) bedelle satışı tamamlanmış olup, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiş ve tapu devri 09.11.2021(Bugün) tarihi itibariyle gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976330BIST