***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.11.2020 tarihinde KAP açıklaması ile durusu yapılan Çorum Boğazkale'de bulunan 200712071 ruhsat numaralı bakır madenimizin satış ve ortaklık konularıyla ilgili, Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. şirketi ile imzalamış olduğumuz gizlilik sözleşmesi karşılıklı mutabık kalınarak fesih edilmiştir. Yeni potansiyel yatırımcılarımız olduğunda, değerlendirmeye alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896177BIST