***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 18:30
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.11.2020 tarihinde KAP açıklaması ile durusu yapılan Çorum Boğazkale'de bulunan 200712071 ruhsat numaralı bakır madenimizin satış ve ortaklık konularıyla ilgili, Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. şirketi ile imzalamış olduğumuz gizlilik sözleşmesi karşılıklı mutabık kalınarak fesih edilmiştir. Yeni potansiyel yatırımcılarımız olduğunda, değerlendirmeye alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896177
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0508
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,1007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0366
|Açılış
|: 9,1200
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|Önceki Kapanış
|: 9,0650
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9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,74
|Açılış
|: 453,20
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|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4265
|7,4379
|% 0,74
|
|Euro
|9,0814
|9,1067
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,1133
|10,1640
|% 0,89
|
|Frank
|8,3886
|8,4391
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9765
|1,9864
|% 0,73
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|3,74
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,02
|
Seans Raporu
18:00
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