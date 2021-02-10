***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2021 10:03
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sn.Yatırımcılarımızın dikkatine,
Çorum ili Boğazkale ilçesi sınırlarında bulunan ruhsatlı maden sahamız için raporlama çalışmaları kapsamında Avusturalyalı RSC Mining firması ile, bir sonraki aşama olan PEA ( Preliminary Economic Assessment) raporlaması için sözleşme imzalanmıştır.
Yapılan raporlama ve çalışmalar Uluslararası standartlara ve UMREK standartlarına uygun ve onaylı olacak şekilde hazırlanacaktır.
Hayırlı olmasını dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908790
BIST
11:291.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.553
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|Önceki Kapanış
|: 1.544
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En Düşük
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En Düşük
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420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ERBOS
|66,55
|21.794.457
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|22.484.169
|% -9,59
|
|RODRG
|23,82
|7.855.905
|% -6,73
|
|NIBAS
|28,86
|9.881.161
|% -4,25
|
|KOZAL
|136,30
|505.327.848
|% -0,87
|
|GSDHO
|2,81
|457.059.435
|% 5,64
|
|EKGYO
|2,62
|421.842.185
|% 0,77
|
|PETKM
|5,26
|369.652.169
|% -0,57
|
|KRDMD
|7,16
|359.571.727
|% 1,99
|
|GSDHO
|2,81
|457.059.435
|% 5,64
|
|EKGYO
|2,62
|421.842.185
|% 0,77
|
|PETKM
|5,26
|369.652.169
|% -0,57
|
|IHLAS
|1,05
|65.983.227
|% -1,87
|
|ODAS
|4,17
|214.314.476
|% 0,72
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0490
|7,0538
|% -0,21
|
|Euro
|8,5609
|8,5665
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,7457
|9,7946
|% 0,10
|
|Frank
|7,8996
|7,9472
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8782
|1,8877
|% -0,02
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|9,39
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,37
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|0,03
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,10
|