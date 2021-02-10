***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn.Yatırımcılarımızın dikkatine,Çorum ili Boğazkale ilçesi sınırlarında bulunan ruhsatlı maden sahamız için raporlama çalışmaları kapsamında Avusturalyalı RSC Mining firması ile, bir sonraki aşama olan PEA ( Preliminary Economic Assessment) raporlaması için sözleşme imzalanmıştır.Yapılan raporlama ve çalışmalar Uluslararası standartlara ve UMREK standartlarına uygun ve onaylı olacak şekilde hazırlanacaktır.Hayırlı olmasını dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908790BIST