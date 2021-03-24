***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 11:18
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Amerika'daki müşterimizden Haziran 2021 – Haziran 2022 dönemi için, 1525 ton Yarı Kurutulmuş Domates siparişi alınmış olup, siparişin toplam tutarı yaklaşık 8.700.000 USD dır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920117
BIST
13:351.419
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|KSTUR
|314,60
|485.742
|% 10,00
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|UMPAS
|2,20
|82.801
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|FADE
|17,39
|50.936.320
|% 9,99
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|TGSAS
|18,82
|27.690.323
|% 9,99
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|IDEAS
|80,95
|5.859.566
|% 9,99
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|SELGD
|4,30
|146.223
|% -9,47
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|EMNIS
|23,50
|246.333
|% -6,00
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|PEKGY
|2,07
|101.147.451
|% -5,91
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|KUTPO
|54,05
|51.704.030
|% -4,76
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|SODSN
|41,50
|146.432
|% -4,60
|
|GARAN
|7,14
|1.708.504.509
|% -0,83
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|SASA
|47,64
|1.038.783.996
|% 0,72
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|KOZAL
|121,30
|610.164.897
|% 2,10
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|KRDMD
|6,73
|515.675.792
|% 0,45
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|TUPRS
|96,50
|496.644.000
|% 4,78
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|GARAN
|7,14
|1.708.504.509
|% -0,83
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|SKBNK
|1,21
|145.001.035
|% 1,68
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|TSKB
|1,43
|146.259.257
|% -2,05
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|YKBNK
|2,21
|207.713.343
|% -0,90
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|EKGYO
|1,91
|164.951.642
|% 0,00
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|13:35
|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,9431
|7,9459
|% 0,31
|
|Euro
|9,4129
|9,4499
|% 0,69
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|Sterlin
|10,8642
|10,9187
|% 0,51
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|Frank
|8,4534
|8,5043
|% 0,24
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|Riyal
|2,1109
|2,1215
|% 0,22
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|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-3,94
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|Altın Gr.
|442
|442
|0,35
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|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|12,00
|
|Tam
|2.914
|2.987
|6,74
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|Yarım
|1.408
|1.445
|3,26
|
|Çeyrek
|706
|722
|1,63
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|Gümüş.Ons
|24,85
|24,90
|-0,22
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|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,05
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|B. Petrol
|63,27
|63,27
|-1,14
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