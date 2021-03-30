***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2021 10:25
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda San.Tic.A.Ş.' ne ait,
İzmir İli, Seferihisar İlçesi, 195 Ada 19 parsel 107.184 m² yüzölçümlü arsamızın içindeki 39.000 m² imarlı kısım ile ilgili olarak , Birikim İzolasyon Restorasyon İnşaat San.ve Tic.- Süleyman Bozkurt ve MNA Prestij Yapı San.ve Tic.A.Ş. firmaları ile 07.10.2020 tarihinde,
sözleşme imzaladığımızın duyurusunu yapmıştık.
İmzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında,arsamızın belediye işlemleri bitmiş olup , 32 adet müstakil havuzlu villa projesine nisan ayı itibariyle başlanacaktır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921682
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