***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda San.Tic.A.Ş.' ne ait,İzmir İli, Seferihisar İlçesi, 195 Ada 19 parsel 107.184 m² yüzölçümlü arsamızın içindeki 39.000 m² imarlı kısım ile ilgili olarak , Birikim İzolasyon Restorasyon İnşaat San.ve Tic.- Süleyman Bozkurt ve MNA Prestij Yapı San.ve Tic.A.Ş. firmaları ile 07.10.2020 tarihinde,sözleşme imzaladığımızın duyurusunu yapmıştık.İmzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında,arsamızın belediye işlemleri bitmiş olup , 32 adet müstakil havuzlu villa projesine nisan ayı itibariyle başlanacaktır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921682BIST