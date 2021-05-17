***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2021 15:43
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ve maden kaynakları raporlamasında beraber çalıştığımız RSC firmasının yetkililerine, yatırımcılarımız tarafından organize şekilde yapılan yoğun mail bilgilendirme taleplerine istinaden aşağıdaki açıklama yapılmıştır
Çorum ili Boğazkale ilçesinde ki maden sahamız için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimizden istemiş olduğu UMREK raporu, geniş kapsamlı bir rapor olup, hem Şirketimiz hem de RSC firması, mevcut COVİD-19 Pandemisine rağmen yoğun ve fedakarca sahada çalışmalarına devam etmektedir. Rapor sonuçlanır sonuçlanmaz siz saygıdeğer yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936541
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,92
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
18:058,3221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0104
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3221
En Düşük
8,3117
18:0510,1138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0042
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1138
En Düşük
10,1023
18:05498,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,37
|Açılış
|: 498,75
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|9,90
|26.100.318
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|72.887.470
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.971.146
|% 10,00
|
|JANTS
|72,65
|367.321.542
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,20
|22.128.099
|% 9,99
|
|IHGZT
|1,46
|8.913.016
|% -9,88
|
|CEOEM
|9,78
|237.687.459
|% -9,02
|
|EPLAS
|24,16
|1.387.968
|% -7,29
|
|TGSAS
|15,36
|19.032.342
|% -6,80
|
|RODRG
|17,80
|1.361.914
|% -6,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|EREGL
|19,43
|1.416.985.918
|% -2,80
|
|THYAO
|13,36
|744.055.888
|% -0,22
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|KOZAL
|128,50
|669.534.445
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,93
|370.329.129
|% 3,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|GSRAY
|3,36
|479.014.347
|% -5,08
|
|YKBNK
|2,13
|301.838.357
|% 0,95
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3075
|8,3221
|% 0,13
|
|Euro
|10,0976
|10,1138
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,7153
|11,7740
|% -1,42
|
|Frank
|9,1659
|9,2212
|% -1,89
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% -1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-1,01
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|-0,00
|
|B. Petrol
|69,58
|69,58
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AFYON
Yüzde 6.78 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 272, 000 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 69 artarak (% 0.86 ) 1, 258
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17:58
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17:58
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