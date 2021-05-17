***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ve maden kaynakları raporlamasında beraber çalıştığımız RSC firmasının yetkililerine, yatırımcılarımız tarafından organize şekilde yapılan yoğun mail bilgilendirme taleplerine istinaden aşağıdaki açıklama yapılmıştırÇorum ili Boğazkale ilçesinde ki maden sahamız için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimizden istemiş olduğu UMREK raporu, geniş kapsamlı bir rapor olup, hem Şirketimiz hem de RSC firması, mevcut COVİD-19 Pandemisine rağmen yoğun ve fedakarca sahada çalışmalarına devam etmektedir. Rapor sonuçlanır sonuçlanmaz siz saygıdeğer yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936541BIST