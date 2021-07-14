***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi- 10.02.2021 - 17.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız bünyesinde yer alan, Çorum ili Boğazkale ilçesinde bulunan maden sahamızda ki çalışmalarımız ve devam eden süreç ile ilgili bilgilendirmedirSahamız ile ilgili yapılan rapor geniş kapsamlı bir rapor olduğu için, henüz tamamlanmamıştır. Şirketimiz çalışanları, mevcut COVİD-19 Pandemisine rağmen yoğun ve fedakârca sahada çalışmalarına devam etmektedir.Rapor içerisinde sondaj, veri toplama ve laboratuvar aşamalarının ardından, rapor hazırlama gibi ayrı ayrı süreçleri bulunmaktadır. Bu süreçler yapılan işin boyutu çok büyük olduğu için, her biri ayrı ayrı zaman almaktadır. Normal şartlarda 1 yıldan (min. 15 ay) fazla tutan, hali hazırda yapılmakta olan rapor süreci, ekiplerimizin gece gündüz (çift vardiya) çalışması ile pandemi dönemine rağmen devam etmektedir. Sondaj çalışmalarının sonuna doğru yaklaşırken, laboratuvar ve sonrasında RSC firması ile birlikte yürütülecek raporlama çalışmalarına geçilecektir. Önceki çalışmalardan konu ile ilgili yüksek deneyime sahip ekiplerimiz işi en kısa sürede teslim etmek için uğraşmaktadırlar.Sayın Yatırımcılarımıza bilgilerine sunarız,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951066BIST